Noppert maakt indruk op ploeggenoten Oranje: 'Iedereen vindt hem een topgozer'

Andries Noppert heeft niet alleen met zijn spel bij zijn Oranje-debuut maandag in de WK-wedstrijd tegen Senegal indruk gemaakt op zijn ploeggenoten. De nuchtere doelman wordt ook zeer gewaardeerd als persoon.

"Noppert is zo nuchter", was desgevraagd steeds het antwoord van Oranje-spelers na de 0-2-overwinning op Senegal. "Het is een echte Fries. Heel direct, maar dat hebben we juist nodig in de groep", zei aanvoerder Virgil van Dijk.

Nathan Aké zei woorden van gelijke strekking. "Ik mag hem graag, vooral omdat hij zo lekker nuchter is." Davy Klaassen: "Iedereen vindt hem een topgozer."

Het lijkt erop dat de 28-jarige keeper van middenmoter sc Heerenveen razendsnel zijn draai heeft gevonden binnen de spelersgroep van Oranje, die verder bestaat uit louter spelers van Ajax, PSV, Feyenoord en internationale clubs.

"Hoe dat kan? Door gewoon lekker zichzelf te blijven", zei Klaassen. "Noppert is geen standaardjongen, maar dat maakt het juist leuk. Jullie zouden het zelf een keer moeten meemaken. Toen ik hem zag lopen tijdens de wedstrijd, genoot ik daar gewoon van."

Met 2,03 meter is Andries Noppert de langste speler ooit in Oranje. Foto: Pro Shots

'Alsof hij met Heerenveen tegen Go Ahead keept'

Zijn nuchterheid leek Noppert ook te helpen in de aanloop naar het duel met Senegal, dat na 32 Eredivisie-wedstrijden, vijf duels in de Eerste Divisie en acht wedstrijden in de Serie B ineens veruit de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière was.

De doelman zei zelf dat hij niet meer voelde dan "gezonde wedstrijdspanning" en zijn ploeggenoten zagen ook niets bijzonders aan hem. "Ik denk dat hij deed wat hij altijd voor een wedstrijd doet", vertelde Matthijs de Ligt. "Alsof hij met Heerenveen tegen Go Ahead Eagles gaat keepen. Zo'n instelling helpt enorm. Hij heeft het heel goed gedaan."

Noppert verrichtte in het Al Thumama Stadium een paar aardige reddingen op schoten van de Senegalezen, maar dat was volgens zijn ploeggenoten niet het enige. Aké: "Noppert was zo rustig en dat bracht hij over op ons als verdediging. Ook coachend liet hij zich gelden."

Blind: "Hij verwerkte ook elke bal goed die op hem werd teruggespeeld, dat is lekker. Al was ik daar niet door verrast. Noppert haalde afgelopen week op de training al een hoog niveau en dat heeft hij doorgezet."

Vreugde bij Andries Noppert na de winst op Senegal. Foto: Getty Images

