Bale redt punt voor Wales tegen Verenigde Staten bij WK-rentree na 64 jaar

Dankzij een rake strafschop van Gareth Bale heeft Wales maandag bij zijn eerste wedstrijd op een WK voetbal sinds 1958 met 1-1-gelijkgespeeld tegen de Verenigde Staten. Wales herstelde zich bij het groepsduel in Al Rayyan van een erbarmelijke eerste helft.

De kansen tijdens het duel in poule B waren lang op de vingers van één hand te tellen. De Verenigde Staten hadden voor rust de touwtjes in handen en drukten het kwaliteitsverschil uit in een 1-0-voorsprong. Weah, de zoon van voormalig Gouden Bal-winnaar en de huidige Liberiaanse president George Weah, was de gevierde man.