Iraanse bondscoach verdedigt uitgefloten spelers: 'Kom dan niet naar het stadion'

Bondscoach Carlos Queiroz van Iran heeft na afloop van de nederlaag tegen Engeland (6-2) zijn spelers verdedigd. De internationals uit het Aziatische land werden uitgefloten, terwijl ze nog opzien hadden gebaard door voorafgaand aan het duel het volkslied niet te zingen.

Daarmee maakten de spelers een statement tegen het zittende regime in Iran. In het land is een opstand uitgebroken nadat de 22-jarige Mahsa Amini in september van dit jaar op het politiebureau was gestorven. Ze was door de religieuze politie opgepakt omdat ze haar hoofd niet goed bedekt had.

Na Amini's dood braken in Iran massaal protesten uit om meer vrouwenrechten en vrijheid te eisen. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties al meer dan vierhonderd doden en 16.800 gewonden gevallen. Veel Iraanse sportsterren spraken hun steun uit aan de demonstranten.

De Iraanse ploeg kreeg lang kritiek omdat zij de demonstranten onvoldoende had gesteund. Ook was er voor de start van het WK een ontmoeting met de zittende president Ebrahim Raisi. Dat viel niet in goede aarde.

Het niet meezingen van het volkslied voorafgaand aan het duel was voor een eerste statement van de ploeg. Desondanks werden Iraanse supporters in het Khalifa International Stadium tijdens de wedstrijd uitgefloten en uitgejouwd.

Dat laatste leidde tot ergernis bij bondscoach Queiroz. "In 2014 en 2018 hadden we de steun van de fans. En je zag wat er vandaag gebeurde. Ik wil tegen de fans zeggen: steun het team of ga naar huis. Waarom komen ze hierheen om tegen het team te zijn? Die fans hebben we niet nodig."

Groep B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. Verenigde Staten 0-0 (-)

3. Wales 0-0 (-)

4. Iran 1-0 (-4)

Bondscoach Carlos Queiroz nam het op voor zijn bekritiseerde spelers. Foto: AFP

'Spelers zijn er niet verantwoordelijk voor'

Volgens Queiroz heeft de onrust in eigen land zijn tol geëist bij de spelers. "Het is niet juist om ze te vragen naar dingen waar ze niet verantwoordelijk voor zijn. Het zijn mensen, kinderen. Ze dromen om voor hun land te spelen en het volk trots te maken."

"Ik ben erg trots op ze. Ze stonden op, vochten en maakten twee doelpunten in deze omstandigheden. Ze hebben het hartstikke goed gedaan. Je wil niet weten wat ze de afgelopen dagen achter de schermen hebben meegemaakt, gewoon omdat ze willen voetballen."

Na de 4-1 en de 6-2 van Mehdi Taremi werd er niet uitbundig feestgevierd door de spelers van Iran. Het is niet duidelijk of dat ook een statement tegen het zittende regime was, of dat de spelers het niet waard vonden bij een grote achterstand een doelpunt te vieren.

Na de afgetekende nederlaag tegen Engeland gaat het WK voor Iran komende vrijdag verder met een wedstrijd tegen Wales. De Welshmen bleven steken op een 1-1-gelijkspel tegen de Verenigde Staten, waardoor er nog alle kansen op de volgende ronde zijn voor Iran.

