Van Gaal vond Oranje niet goed spelen: 'Er zat spanning op de spelersgroep'

Louis van Gaal erkende maandagavond na de 0-2-zege op Senegal dat Oranje zeker geen grootse prestatie leverde bij zijn vuurdoop op dit WK voetbal. De bondscoach toonde zich verheugd over het optreden van debutant Andries Noppert én de beslissende rol van Cody Gakpo.

"Ik vond dat wij niet goed speelden", oordeelde Van Gaal in gesprek met de NOS. De bondscoach vond met name dat Oranje slordig in balbezit was. "Daardoor gaven we hun de kans om een doelpunt te maken. Op de momenten dat wij compact stonden, kregen zij geen mogelijkheden."

Van Gaal was ondanks het matige spel niet bang voor een valse WK-start. "Ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen. Zij kregen voor rust amper een kans en na de hervatting misschien twee. Ik denk dat het alleen maar beter kan gaan, er zat ook spanning op de spelersgroep."

De bondscoach had met Memphis Depay nog een troef achter de hand. Na twee maanden blessureleed maakte de 28-jarige aanvaller maandagavond zijn comeback. "Hij is een speler die het verschil kan maken, die iets kan doorbreken. Vooraf was al duidelijk dat hij maximaal dertig minuten kan spelen. Dan mag ik hem ook niet later brengen hoor, haha."

Het is nog onduidelijk of Memphis vrijdag tegen Ecuador meer speeltijd krijgt dan maandag tegen Senegal. "We moeten zien hoe hij dit doorkomt. Memphis zegt al snel dat het goed is, maar we moeten hem tegen zichzelf in bescherming nemen."

Groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

Van Gaal is erg blij met Noppert en Gakpo

Het was niet Memphis, maar Gakpo die de ban brak. Van Gaal zag daarmee zijn keuze om de PSV-aanvaller niet te wisselen worden beloond. "Hij kan bepalend zijn. In de eerste helft zag je ook dat hij de snelheid heeft om de verdedigers van hen eruit te lopen. Gakpo is behendig en vaardig."

Ook Noppert kreeg een pluim van Van Gaal. "Het was een goede keuze om hem op te stellen, denk ik. Of hij de eerste keeper blijft? Ja."

Oranje vervolgt het WK vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd met een wedstrijd tegen Ecuador. Volgende week dinsdag volgt het afsluitende groepsduel met gastheer Qatar, dat zondag kansloos met 0-2 verloor van Ecuador.

