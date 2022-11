Uitblinker Noppert blij dat hij direct van waarde kan zijn bij debuut in Oranje

Doelman Andries Noppert was blij dat hij maandag direct van waarde kon zijn bij zijn debuut in Oranje. De Fries was met een aantal fraaie reddingen zelfs een van de uitblinkers in het met 2-0 gewonnen duel met Senegal.

De 28-jarige Noppert kreeg donderdag tijdens de training al voorzichtig het idee dat hij de voorkeur zou krijgen boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. Toen keeperstrainer Frans Hoek een dag later vertelde dat hij definitief zou gaan spelen, kon hij zich gaan voorbereiden op zijn bijzondere debuut.

"Wat mijn opdracht was? Gewoon ballen tegenhouden. Ik moest gewoon zo spelen zoals ik bij mijn club Heerenveen ook altijd doe", zei Noppert na het duel met Senegal bij de NOS.

"In Nederland lopen we allemaal te zeiken over de keepers, maar het is ook belangrijk dat we jonge keepers de kans geven. Nu ben ik niet meer jong, maar ik kreeg wel een kans. Ik ben blij dat ik die gegrepen heb."

Oranje had het geruime tijd lastig tegen Senegal en kwam pas in de 84e minuut op voorsprong door een doelpunt van Cody Gakpo. Diep in blessuretijd bepaalde invaller Davy Klaassen de eindstand.

Debutant Andries Noppert was maandag direct van waarde voor Oranje op het WK. Foto: ANP

'Kan alleen nog maar beter gaan'

Noppert leek geen last te hebben van wedstrijdspanning en kon met name na rust direct van waarde zijn voor de ploeg van bondscoach Louis van Gaal. Toen Oranje in een lastige fase zat voorkwam hij met een aantal fraaie reddingen dat Senegal op voorsprong kwam.

"Dit is een goed begin, maar het kan alleen nog maar beter gaan", vervolgde Noppert, die ervan uitgaat dat hij ook in de komende wedstrijden bij Oranje onder de lat staat.

"Als ik het goed doe heeft hij ook geen kans om te wisselen. Zo denk ik in ieder geval, ik weet niet of de staf er ook zo over denkt. Ik denk het wel. Wat verder mijn doel is? We zijn hier met een bepaalde reden. We willen wereldkampioen worden."

Noppert krijgt vrijdag een nieuwe kans om van waarde te zijn voor Oranje als het groepsduel met Ecuador op het programma staat. De Ecuadorianen begonnen zondag met een 2-0-overwinning op gastland Qatar.

