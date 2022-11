Van Dijk en scorende Gakpo geloven in Oranje: 'Het kan alleen maar beter'

Virgil van Dijk en Cody Gakpo hebben er na de 2-0-overwinning op Senegal vertrouwen in dat Oranje een eind kan komen op het WK voetbal in Qatar. De aanvoerder en de doelpuntenmaker denken dat het niveau alleen maar kan stijgen.

Gakpo opende in de 84e minuut de score met een rake kopbal. Frenkie de Jong gaf de assist. Diep in de extra tijd bepaalde invaller Davy Klaassen de eindstand namens de ploeg van bondscoach Louis van Gaal.

"Ik heb nooit gewanhoopt", zei Van Dijk tegen de NOS. "We bleven zoeken, ook met de kwaliteit die we er uiteindelijk in kunnen brengen. Uiteindelijk deed Cody het heel goed en het was mooi dat we het uiteindelijk afmaakten."

De 31-jarige verdediger vond Senegal gevaarlijk. "Ze zakten best wel in als ze de bal hadden. Als je dan zelf de bal verliest op het middenveld, lag het toch wat open en konden ze in hun kracht komen met de snelheid die ze hebben."

"Daar moeten we zeker waarde aan hechten. We moeten dit analyseren, erop trainen en het vervolgens beter doen, want Ecuador heeft die snelheid ook. We zullen ermee aan de slag moeten. Maar het voelt alsof het alleen maar beter kan."

Het doelpunt van Cody Gakpo in beeld. Foto: Getty Images

Gakpo: 'We weten wat we kunnen'

Gakpo was blij dat hij de ban brak in Doha. "Dit geeft een goed gevoel. We waren op zoek naar het doelpunt en uiteindelijk viel hij. Dat is altijd lekker", zei de 23-jarige PSV'er.

"We waren niet zorgvuldig genoeg aan de bal. We kunnen veel beter. Of het zenuwen waren? Dit is wel iets anders dan een normale wedstrijd, maar het is niet zo dat we daardoor van slag waren."

Hoewel Oranje weinig afdwong in Doha, hield Gakpo het geloof in een doelpunt. "We weten wat we kunnen. Bij mijn doelpunt draaide Frenkie goed open. Dat was voor mij het moment om te gaan lopen."

Dankzij de overwinning op Senegal heeft Oranje net als Ecuador drie punten in groep A. De Ecuadoranen zijn vrijdag (aftrap: 17.00 uur) de volgende tegenstander.

