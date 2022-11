Pover Oranje rekent dankzij goals in slotfase af met Senegal in eerste WK-duel

Het Nederlands elftal is maandag met een overwinning begonnen aan het WK in Qatar. Dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Davy Klaassen in de slotfase won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal de eerste groepswedstrijd tegen Senegal met 0-2.

Oranje had het de gehele wedstrijd lastig met Senegal. Nederland dwong weinig af tegen de regerend kampioen van Afrika, al hadden Frenkie de Jong en Virgil van Dijk kansen om de score te openen.

Vooral na rust kwam Senegal sterk voor de dag en was het aan debutant Andries Noppert te danken dat Oranje niet op achterstand kwam. In de 84e minuut was het dan toch raak voor Nederland: Gakpo kopte een voorzet van Frenkie de Jong binnen en bezorgde de ploeg van Van Gaal daarmee de gewenste start op het WK. In de laatste minuut van de blessuretijd maakte Klaassen er 0-2 van.

Oranje kan vrijdag in de tweede groepswedstrijd een plek in de achtste finales veiligstellen. Dan is Ecuador, dat zondag de openingswedstrijd tegen gastland Qatar met 2-0 won, de tegenstander. Het duel in het Khalifa International Stadium in Doha wordt om 17.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.

Tegen Senegal koos Van Gaal verrassend voor Noppert onder de lat. De doelman van sc Heerenveen, die vorig jaar nog reservekeeper bij Go Ahead Eagles was, kreeg de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer. Ook Matthijs de Ligt (ten koste van Jurriën Timber) en Steven Berghuis (in de plaats van Teun Koopmeiners) hadden een basisplaats.

Groep A 1. Ecuador 1-3 (+2)

2. Nederland 1-3 (+2)

3. Qatar 1-0 (-2)

4. Senegal 1-0 (-2)

Davy Klaassen bepaalde de eindstand in de slotminuut op 0-2. Foto: AFP

