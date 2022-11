Oranje rekent dankzij late goals af met Senegal in eerste WK-duel

Het Nederlands elftal is maandag met een overwinning begonnen aan het WK in Qatar. Dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Davy Klaassen in de slotfase won de ploeg van bondscoach Louis van Gaal de eerste groepswedstrijd tegen Senegal met 0-2.

Nederland begon nog wel aardig in het Al Thumama Stadium. Frenkie de Jong miste in de twintigste minuut een flinke kans, maar daarna werd bijna niets meer gecreëerd. Na rust waren de beste mogelijkheden zelfs voor Senegal. De debuterende doelman Andries Noppert was steeds bij de les.

Zo leek het in 0-0 te gaan eindigen, tot Gakpo op aangeven van De Jong in de 84e minuut raak kopte. Diep in blessuretijd werd het ook nog 0-2 door Davy Klaassen, die een rebound benutte na een schot van invaller Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona maakte zijn rentree na een blessure.

Oranje kan vrijdag in de tweede groepswedstrijd een plek in de achtste finales veiligstellen. Dan neemt Nederland het op tegen Ecuador, dat zondag met 0-2 won van gastland Qatar. Het duel in het Khalifa International Stadium in Doha wordt om 17.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld. Vier dagen later staat Nederland-Qatar op het programma.

Groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

Memphis Depay en Frenkie de Jong zijn door het dolle heen na de 0-2 van Davy Klaassen. Foto: Getty Images

Noppert niet getest in eerste helft

In de eerste wedstrijd WK-wedstrijd van Oranje in 3.054 dagen koos Van Gaal voor Noppert onder de lat en Matthijs de Ligt als een van de drie centrumverdedigers, terwijl Steven Berghuis op het middenveld de voorkeur kreeg boven Teun Koopmeiners.

Zo had Oranje met ook Gakpo en Frenkie de Jong een creatief en aanvallend middenveld tegen Senegal. Dat leidde af en toe tot leuke combinaties. Al na vijf minuten ging de bal via Vincent Jansen naar Gakpo, waarna Steven Bergwijn net niet kon binnenglijden.

In de zeventiende minuut kopte Daley Blind een voorzet van Gakpo naast en drie minuten later kreeg De Jong uit een counter de grootste kans van de eerst helft. Bergwijn vond Berghuis en die stuurde de Barcelona-middenvelder richting het Senegalese doel. Maar in plaats van te schieten kapte De Jong tot twee keer toe. Zo verspeelde hij de bal.

In de loop van de eerste helft zakte het niveau van Oranje. De ploeg van Van Gaal had geen controle en dat leverde een paar mogelijkheden voor Senegal op. Een schot van Ismaïla Sarr vloog over en even later verdween een poging van de aanvaller recht in de handen van Noppert.

Frenkie de Jong verzuimde in de eerste helft te scoren. Foto: Pro Shots

Memphis valt na een uur in

Zonder wissels halverwege werd het spel van Oranje na rust niet beter. Van Dijk kopte een corner over, maar tot uitgespeelde kansen kwam Nederland niet. Na een uur spelen bracht Van Gaal dan toch zijn eerste wissel. Dat was zoals verwacht Memphis voor Janssen.

Ondertussen moest Oranje defensief blijven opletten. Boulaye Dia draaide weg en testte Noppert met een schot in de korte hoek. De doelman bracht redding. Vervolgens kreeg Senegal steeds meer kansen. Noppert redde op een schot van Idrissa Gueye. Even later werkte Bamba Dieng de bal naast.

Zo leek Nederland zich te moeten verzoenen met een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 84e minuut was het zowaar raak. De Jong gaf de bal hoog voor en Gakpo was met het hoofd eerder bij de bal dan de Senegalese doelman Édouard Mendy. De kopbal van de PSV'er vloog erin: 0-1.

Senegal probeerde het daarna nog wel, maar het was Oranje dat nog een keer scoorde. Memphis snelde langs zijn man, maar zag zijn inzet gekeerd woorden door Mendy. In de rebound schoot Klaassen wel raak, waardoor Oranje met een 0-2-zege begint aan het WK.

Davy Klaassen bepaalde de eindstand in de slotminuut op 0-2. Foto: AFP

