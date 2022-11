FIFA roert zich opnieuw: België moet uitshirt aanpassen vanwege LOVE-sticker

Delen via E-mail

De FIFA heeft maandag opnieuw van zich doen spreken op het WK in Qatar. België moet van de wereldvoetbalbond het uitshirt aanpassen, omdat in het ontwerp regenboogkleuren zijn verwerkt. Dat meldt de Belgische bondsvoorzitter Peter Bossaert aan Het Nieuwsblad

België had voor het WK een uitshirt ontworpen met een regenboogprint daarop, als symbool voor diversiteit en inclusiviteit. Aan de binnenkant van het shirt stond ook het woord 'LOVE'. Dat was niet zichtbaar.

Toch moet de Belgische voetbalbond het shirt aanpassen voor de eerste groepswedstrijd van woensdag tegen Canada. De FIFA staat geen maatschappelijke of politieke uitingen toe op en rondom het veld.

Bondsvoorzitter Bossaert heeft geen goed woord over voor de FIFA. "Het is triest, maar de FIFA laat ons geen keuze. Voor het overige blijft de uitrusting ongewijzigd." De Belgische voetbalbond plakt nu over het woordje LOVE een extra sticker.