Saka bedankt iedereen die hem steunde na gemiste penalty in EK-finale

Bukayo Saka bedankte maandag na zijn glansrol in de WK-wedstrijd van Engeland tegen Iran iedereen die hem heeft gesteund na zijn fatale penaltymisser in de EK-finale van vorig jaar. De 21-jarige aanvaller van Arsenal had met twee doelpunten een groot aandeel in de 6-2-zege van 'The Three Lions'.

Saka miste tijdens de eindstrijd van de Europese eindronde van vorig jaar tegen Italië de beslissende strafschop in de door het 1-1 gelijkspel noodzakelijke penaltyserie. Daardoor gingen de Zuid-Europeanen met de titel aan de haal. Na de finale ontving Saka via sociale media haatdragende en racistische reacties.

"Die misser zal ik altijd wel met me meedragen", zei Saka. "Maar ik ben blij dat iedereen bij Arsenal en de nationale ploeg me heeft gesteund. Die steun en liefde heb ik ook in het hele land gevoeld. Daardoor heb ik nu veel zelfvertrouwen."

Saka hield uiteraard een positief gevoel over aan de WK-vuurdoop van Engeland. "We zijn dit toernooi begonnen in de wetenschap dat elke wedstrijd lastig is. Gelukkig verdedigden we goed en kregen we veel kansen."

Southgate: 'Start is fantastisch, maar het kan nog beter'

Bondscoach Gareth Southgate ging mee in het positivisme van de aanvaller. "Als je met deze marge wint en ook nog eens het merendeel van de wedstrijd een hoog niveau haalt, kun je alleen maar erg blij zijn", meldde de keuzeheer na de eclatante zege in gesprek met de BBC. "We waren er echt klaar voor. Het is fijn dat we dat uitstraalden. Deze start is fantastisch, maar het kan nog beter."

Met die laatste opmerking doelde Southgate op de twee goals die Engeland incasseerde in de tweede helft. "Dat had niet mogen gebeuren, maar het had ook te maken met de positieve tussenstand. Verder was het lastig om zo lang volledig geconcentreerd te blijven met in totaal 24 minuten blessuretijd erbij."

De enorme hoeveelheid extra speeltijd werd veroorzaakt door blessurebehandelingen bij onder anderen de Iraanse doelman Alireza Beiranvand en de Engelse verdediger Harry Maguire.

Bellingham spreekt van imponerend WK-optreden Engeland

Het was Jude Bellingham die met zijn eerste interlandgoal in de 35e minuut het startsein gaf voor het doelpuntenfeest. Daarna liep Engeland snel uit naar een hoge score.

"Ik zei eerder toch al dat ik deze treffer zou bewaren tot een belangrijk moment?", zei Bellingham. "We hadden het eerst nog best zwaar, omdat zij weinig ruimtes weggaven. Het is fijn dat we tegen zo'n aanvankelijk gesloten defensie zo veel mogelijkheden creëerden. Het is echt imponerend om zes keer te scoren in een WK-duel, ongeacht tegen wie je speelt."

Engeland vervolgt het WK vrijdag met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Volgende week dinsdag sluit de wereldkampioen van 1966 de groepsfase af met een duel met Wales.

