Messi hoopt vurig op wereldtitel met Argentinië: 'Maar genieten gaat boven alles'

Lionel Messi heeft heel veel zin in zijn vijfde en vrijwel zeker laatste WK voetbal. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar wil nog één keer proberen Argentinië de wereldtitel te bezorgen, al wil hij in Qatar vooral ook genieten.

"Naarmate je ouder wordt, ga je dingen anders zien. Tegenwoordig besteed ik meer aandacht aan bepaalde details die ik vroeger niet zag. Genieten gaat nu boven alles", zei Messi maandag op een persconferentie.

De 35-jarige sterspeler sloot zondag aan bij de groepstraining, nadat hij enkele dagen individueel had getraind. "Dat was uit voorzorg, omdat ik een tik had gekregen. Maar niets bijzonders. Ik voel me fysiek erg goed en heb er heel veel zin in."

Het Argentinië van bondscoach Lionel Scaloni is al ruim drie jaar ongeslagen en won vorig jaar in Brazilië de Copa América door het gastland in de finale met 1-0 te verslaan. Heel Argentinië hoopt dat Messi het land wereldkampioen maakt, zoals Diego Maradona dat in 1986 deed.

Lionel Messi staat er naar eigen zeggen fysiek goed voor. Foto: Getty Images

'Ben dankbaar voor alle liefde en steun'

Messi zei op de persconferentie nog maar eens dat hij waarschijnlijk voor de laatste keer op een WK staat. "De laatste kans om te bereiken wat we allemaal zo graag willen", zei de aanvaller van Paris Saint-Germain.

"We winnen veel en dat geeft iedereen veel vertrouwen. Deze groep doet me denken aan de selectie van het WK van 2014. Een hechte groep, die een duidelijk doel voor ogen heeft." Argentinië verloor acht jaar geleden in de finale van Duitsland.

"Het is mooi om te horen dat ook mensen van buiten Argentinië hopen dat we nu wereldkampioen worden", zei Messi. "Ik ben dankbaar voor alle liefde en steun die ik tijdens mijn carrière al heb gekregen."

Het WK begint voor Argentinië dinsdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) met een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Mexico en Polen zijn de andere tegenstanders in groep C.

