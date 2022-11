Van Dijk over kritiek op niet dragen OneLove-band: 'Zo zit het niet in elkaar'

Virgil van Dijk is het niet eens met de kritiek op het niet dragen van de OneLove-band in de wedstrijd tegen Senegal op het WK voetbal in Qatar. De KNVB zag daarvan af omdat de FIFA dreigde met een gele kaart voor de aanvoerder van het Nederlands elftal.

"Ik vind het een gedoe allemaal", zei Van Dijk na afloop van het duel met Senegal, dat Oranje met 0-2 won. "Je probeert je te focussen op de wedstrijd en dan hoor je geluiden dat ik niet met die band mag spelen. Ik sta op een positie waarop een gele kaart niet heel handig is."

De FIFA maakte uren voor de aftrap van Senegal-Nederland bekend dat aanvoerder Van Dijk een gele kaart krijgt als hij tijdens de wedstrijd de OneLove-band draagt. Volgens de wereldvoetbalbond is dat een maatschappelijke uiting en dat is volgens de regels niet toegestaan op en rondom het veld.

De OneLove-band staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Op de band prijkt een hart met daarin de pan-Amerikaanse vlag en de panseksuele vlag. Dat wordt ten onrechte verward met de regenboogvlag, die wordt geassocieerd met lhbtiq+-bewegingen. In Qatar is homoseksualiteit bij wet verboden.

"Ik wil wel voor een politiek statement staan, maar ik ben voetballer geworden om dit soort toernooien te spelen. Gelukkig heb ik me daar uiteindelijk op kunnen focussen", aldus Van Dijk, die zei dat de aanvoerdersband "het meestbesproken onderwerp ooit" was. Hij droeg tegen Senegal de nieuw geïntroduceerde FIFA-band tegen discriminatie.

"Er zijn mensen die zeggen dat we geen ruggengraat hebben en dat soort dingen, maar zo zit het helemaal niet in elkaar. We zullen de komende dagen wel zien hoe we er op een andere manier nog iets aan kunnen doen."

Op het dragen van de OneLove-band staat op het WK een gele kaart. Foto: Getty Images

Van Gaal vindt FIFA-sanctie 'heel jammer'

Voor de aftrap had Van Gaal gezegd dat hij het dreigement van de FIFA "heel jammer" vond. "Wij hebben er alles aan gedaan om het zo te organiseren dat wij onze houding konden demonstreren", zei de bondscoach in gesprek met de NOS. "Dat wordt niet toegestaan door de FIFA. De manier waarop is heel erg jammer."

De KNVB had samen met Denemarken, Engeland, Wales, België, Zwitserland en Duitsland kortgesloten om de OneLove-band te dragen, maar onder druk van de FIFA zagen ze daar allemaal van af. De KNVB had de actie wel doorgezet als de bond alleen een boete had gekregen.

"Het is niet zo dat de FIFA onze wereldkampioendoelen omver kan lopen", zei Van Gaal, die denkt dat Oranje in Qatar wereldkampioen kan worden. "Wij willen niet dat het daarvan ten koste gaat. Dat kunnen we niet maken. Dus draagt Virgil de band niet."

De KNVB had zich eerder al fel uitgesproken over het dreigement van de FIFA. De bond was "met pijn in het hart" tot het besluit gekomen om de OneLove-band niet te dragen. "Dat de FIFA ons hiervoor op het veld wil straffen, is nog nooit vertoond. Dit gaat in tegen de geest van onze sport die juist miljoenen mensen verbindt."

