Engeland laat in doelpuntrijk eerste groepsduel op WK weinig heel van Iran

Engeland is het WK voetbal in Qatar maandag begonnen met een overtuigende overwinning op Iran. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was in Doha met liefst 6-2 te sterk.

Halverwege was het al 3-0 voor Engeland door doelpunten van Jude Bellingham, Bukayo Saka en Raheem Sterling. Het waren stuk voor stuk mooie goals van de wereldkampioen van 1966.

In de eenzijdige tweede helft tilde Saka de score met zijn tweede treffer van de middag naar 4-0, deed Mehdi Taremi iets terug en maakten invallers Marcus Rashford en Jack Grealish het Engelse feest compleet. In de slotseconden scoorde Taremi uit een penalty nogmaals voor Iran.

Zowel Engeland als Iran hield voorafgaand aan de wedstrijd een protestactie. De Engelsen knielden bij de aftrap als protest tegen racisme en de Iraniërs zwegen tijdens het volkslied wegens het overheidsbeleid en strenge regels voor vrouwen in eigen land.

Later op de dag staan nog twee WK-duels op het programma. Om 17.00 uur is de aftrap bij Nederland-Senegal, waarna de Verenigde Staten en Wales de tweede WK-dag in Qatar vanaf 20.00 uur afsluiten.

Jude Bellingham maakte met een bekeken kopbal zijn eerste interlanddoelpunt. Foto: Getty Images

Engeland maakt al voor rust het verschil

Engeland-Iran lag in de beginfase lang stil door een blessurebehandeling van keeper Alireza Beiranvand, die bij een Engelse voorzet hard in botsing kwam met een van zijn verdedigers. De Iraniër moest zich laten vervangen.

Toen er weer gevoetbald werd, was Engeland beter, al leidde dat aanvankelijk niet tot heel veel gevaar. Alleen Saka (schot gepakt door invalkeeper Hossein Hosseini) en Mason Mount (zijnet) zorgden voor wat opwinding.

Toch mondde het overwicht uit in de 1-0. Nadat Harry Maguire met een kopbal nog de lat had geraakt, had Bellingham wél succes met het hoofd. De negentienjarige middenvelder van Borussia Dortmund was het eindstation van een prachtaanval.

Vlak voor rust ging het plots hard. Saka volleerde fraai raak en niet veel later was het Sterling - ook zijn goal was het aanzien meer dan waard - die de tweede helft tot een formaliteit maakte.

Verdediger Harry Maguire gaf bij de eerste twee Engelse doelpunten de assist. Foto: AP

Ook doelpuntrijke tweede helft verloopt eenzijdig

In de eenzijdige tweede helft geloofde Engeland het wel een beetje en lukte het Iran niet om veel af te dwingen. Daardoor leek het er lang op dat de wedstrijd zou doodbloeden, maar dat bleek niet het geval.

Na iets meer dan een uur trof Arsenal-aanvaller Saka voor de tweede keer doel met een van richting veranderd schot. Vlak daarna scoorde Taremi van FC Porto verrassend voor het zwakke Iran. Hij schoot hard raak via de onderkant van de lat.

In de slotfase maakten invallers Rashford - hij scoorde met zijn derde balcontact - en Grealish het feest compleet voor Engeland. In de slotseconden behaalde Taremi een persoonlijk succesje door uit een penalty nogmaals te scoren.

