COC en Amnesty begrijpen KNVB in OneLove-kwestie, maar halen uit naar FIFA

Belangenorganisatie COC Nederland en Amnesty International zijn woedend op de FIFA. Onder druk van de internationale voetbalbond hebben de KNVB en zes andere bonden maandag besloten dat hun aanvoerders op het WK voetbal geen OneLove-band dragen.

"Het was al erg dat ze niet voor een compensatiefonds voor de getroffen arbeiders in Qatar hebben gezorgd, zoals Amnesty heeft gevraagd. Dat was wel het minste wat ze konden doen. En nu stellen ze ook nog een verbod in op de OneLove-band. Het is onbestaanbaar."