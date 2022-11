Twintig jaar nadat Senegal de wereld verbaasde op het WK voetbal in Japan en Zuid-Korea, wil het Afrikaanse land maandag tegen Oranje weer geschiedenis schrijven. Door de afwezigheid van sterspeler Sadio Mané in Qatar zijn de verwachtingen wel gekelderd. "Als we winnen, dan rent heel het land weer juichend de straat op."

Hoe vaak het hem ook werd gevraagd, de Senegalese bondscoach Aliou Cissé wilde zondag op zijn persconferentie in Doha geen doelstelling noemen voor het WK. "We kijken nu niet verder dan de wedstrijd tegen Oranje", was steeds zijn voorzichtige antwoord.

Het contrast kan niet groter zijn met de voorspelling van een andere oud-topvoetballer uit Afrika: Samuel Eto'o. De oud-spits van FC Barcelona en Internazionale verwonderde afgelopen week de wereld door zijn land Kameroen te noemen als de nieuwe wereldkampioen. En daar liet hij het niet bij. "Senegal gaat winnen van Oranje en eindigt met brons na winst in de troostfinale tegen Frankrijk", zei Eto'o. Om het Afrikaanse feest compleet te maken noteerde hij Tunesië als verliezend finalist.

Cissé kon er wel om lachen. "Ik ken Samuel als een positief mens, dat waardeer ik ook zo aan hem. Ik hoop dat hij gelijk krijgt. Maar nogmaals, ik kijk niet te ver vooruit."

De Senegalese bondscoach tijdens zijn persconferentie op zondag. Foto: Getty Images

'Het was het grootste moment in onze sporthistorie'

Je zou misschien iets meer flair verwachten van een bondscoach die als speler de wereld verraste met Senegal. Cissé was aanvoerder van zijn land toen het in 2002 als WK-debutant regerend wereldkampioen (toen ook) Frankrijk met 1-0 versloeg in de openingswedstrijd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. En daar bleef het niet bij. Senegal haalde als tweede Afrikaanse land ooit de kwartfinales van een WK, waarin Turkije met 1-0 te sterk was.

"Dat toernooi was destijds het grootste moment in onze sportgeschiedenis. Na de winst op Frankrijk rende heel Senegal zijn huis uit om feest te vieren op straat", zegt Babacar Ndiaye, journalist van de Senegalese krant Le Soleil. Hij volgt zijn ploeg in Qatar, zoals hij twintig jaar geleden ook verslag deed van hun wonderlijke opmars op het WK in Japan en Zuid-Korea.

"De kracht van het Senegalese elftal van 2002 was de spirit. Het waren vooral jongens die op een laag niveau in Frankrijk speelden. Ze hadden niets te verliezen, maar wel alles te winnen. Ze wilden de wereld laten dat ze heus wel iets konden en dat is gelukt. Senegal stond daarna wereldwijd op de voetbalkaart en de spelers zelf ook."

Bondscoach Aliou Cissé was in 2002 aanvoerder van de Senegalese ploeg die verrassend Frankrijk versloeg op het WK. Foto: AFP

'Onze status is veranderd'

Ineens had Senegal voetbalsterren, met de jonge spits El Hadji Diouf als grootste uithangbord. Het WK leverde hem een contract op bij Liverpool. Diouf won de Champions League met de Engelse topclub, al maakte hij de belofte die hij was in 2002 niet helemaal waar. En zo waren er meer.

Het zou zelfs nog zestien jaar duren tot Senegal weer een WK haalde. Met Mané als nieuw uithangbord had het Afrikaanse land eindelijk weer een veelbelovende generatie, maar die stelde teleur in Rusland. De groepsfase van het WK was het eindstation, waarna Mané en zijn ploeggenoten begin 2022 alsnog de verwachtingen waarmaakten. Voor het het eerst in de historie werd de Afrika Cup veroverd.

"Het winnen van de Afrika Cup heeft onze status veranderd", zei Cissé vrijdag. "Het vertrouwen is groot, want anders dan in 2018 en zeker dan in 2002 hebben we een elftal met spelers die bijna allemaal bij grote clubs onder contract staan. Maar goed, we missen wel onze beste speler."

Feest op straat in de Senegalese hoofdstad Dakar na de zege op Frankrijk in 2002. Foto: AFP

'Met Mané konden we wereldkampioen worden'

Cissé doelde uiteraard op Mané, die geblesseerd raakte bij zijn club Bayern München en het hele WK mist. "Ik heb er vertrouwen in dat andere spelers nu opstaan", zei hij.

In Senegal hebben ze er minder vertrouwen in. "De blessure van Mané is een ramp voor de ploeg én het land", vertelt Ndiaye. "Met Mané konden we wereldkampioen worden. Echt, dat was de stemming in Senegal. Hij is moreel en voetballend de leider van het elftal. Nu hij er niet bij is, is Senegal al blij als het de eerste ronde doorkomt."

Met Kalidou Koulibaly (Chelsea), Édouard Mendy (Chelsea), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) en Fodé Ballo-Touré (AC Milan) heeft Senegal nog wel tal van andere spelers van internationale topclubs. Ndiaye: "Maar anders dan Mané zijn zij geen onomstreden basisspeler. Mané is belangrijk bij Senegal én bij Bayern. Dat is het verschil."

De journalist heeft dan ook niet zulke hoge verwachtingen. "Op papier is de ploeg ook zonder Mané misschien niet slechter dan het elftal van 2002, maar dat elftal had een extreme bewijsdrang. Het was een hechte groep die zich wilde laten zien. Hopelijk komt die spirit er nu ook in. Het moet een team worden. Maar dan nog, dit Senegal is al meer dan tevreden als er niet verloren wordt van het Nederlands elftal. Met 1-1 zijn we blij. En mochten we onverhoopt winnen, dan rent heel het land juichend de straat op. Net als twintig jaar geleden."