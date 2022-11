KNVB laat Van Dijk OneLove-band niet dragen omdat FIFA met gele kaart dreigt

Delen via E-mail

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zal maandag de OneLove-band toch niet dragen tijdens het WK-duel met Senegal. De KNVB ziet ervan af, omdat de verdediger volgens de FIFA anders direct een gele kaart krijgt.

"Vandaag, uren voor de eerste wedstrijd, is ons vanuit FIFA (officieel) duidelijk gemaakt dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als Van Dijk de OneLove-aanvoerdersband draagt", schrijft de KNVB maandag in een verklaring .

"Wij staan voor de OneLove-boodschap en blijven die uitdragen, maar onze eerste prioriteit op het WK is de wedstrijden winnen. Dan wil je niet dat de aanvoerder de wedstrijd begint met een gele kaart. Daarom hebben we met pijn in ons hart als UEFA-werkgroep, KNVB en als team moeten besluiten om af te zien van ons plan."