Ronaldo denkt dat zijn veelbesproken interview geen afleiding is tijdens WK

Cristiano Ronaldo gelooft dat zijn kritische uitspraken over zijn club Manchester United geen negatieve gevolgen hebben voor Portugal op het WK in Qatar. Geruchten dat de sfeer binnen het team niet goed zou zijn, spreekt hij tegen.

"Ik spreek me uit wanneer ik dat wil", reageerde Ronaldo op een vraag van de timing van het interview. De aanvaller lijkt voor te sorteren op een winters vertrek bij United. "Voor jullie is het gemakkelijk om te kijken naar de timing. Soms schrijven jullie waarheden, soms leugens."

Ronaldo hoopt dat de nadruk in Qatar op het voetbal komt te liggen, maar benadrukt dat hij niet wakker ligt van de vele berichten in de media. "Vraag mijn teamgenoten niet meer naar mij, maar naar het WK. Mij persoonlijk raak je er niet mee."

Ronaldo ziet Portugal als één van de kanshebbers voor de eindzege. "Ik geloof dat we het WK kunnen winnen, maar we zullen het op het veld moeten laten zien", zei Ronaldo, die in Qatar waarschijnlijk zijn laatste mondiale eindtoernooi speelt.

"Ik hoef me persoonlijk niet meer te bewijzen na alles wat ik bereikt en gewonnen heb", vervolgde de vedette. "Desondanks wil ik me natuurlijk laten zien. Het winnen van het WK is een droom, maar ook als we hier niet winnen zal ik trots zijn."