Bondscoach Ecuador ondanks zege ontevreden: 'We moeten ons verbeteren'

Bondscoach Gustavo Alfaro van Ecuador is ondanks de overwinning op gastland Qatar in de openingswedstrijd van het WK voetbal ontevreden over het spel van zijn ploeg. De Zuid-Amerikanen wonnen zondag met 2-0.

"Dit is niet genoeg", concludeerde Alfaro. "Maar we zijn nog maar net begonnen. We moeten het bevestigen in de volgende wedstrijden. Ik ben niet helemaal tevreden, maar ik ben rustig omdat we hebben gedaan wat we moesten doen. We moeten ons verbeteren als we naar de volgende ronde willen gaan."

Ecuador kwam tegen Qatar al na drie minuten tot scoren, maar na tussenkomst van de VAR werd de goal van Enner Valencia afgekeurd wegens buitenspel van een andere speler. Even later opende Valencia de score wel uit een penalty en na een half uur zorgde hij ook voor de 2-0.

"We hebben een duidelijke zege geboekt. Hopelijk is dit het begin van iets groots, iets waar we op hopen. Dit was de belangrijkste wedstrijd, waarin we de historische mythes moesten doorbreken", verwees Alfaro naar het feit dat een gastland nog nooit een eerste wedstrijd op een WK had verloren.

Valencia maakte niet alleen twee doelpunten, maar viel een klein kwartier voor tijd ook geblesseerd uit. Alfaro maakt zich geen zorgen. "Hij gaat spelen tegen Nederland. Daar bestaat geen twijfel over."

De wedstrijd tussen Nederland en Ecuador staat komende vrijdag op het programma. Oranje begint het WK maandag tegen Senegal (aftrap 17.00 uur).

Stand groep A 1. Ecuador 1-3 (+2)

2. Nederland 0-0

3. Senegal 0-0

4. Qatar 1-0 (-2)

