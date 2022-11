Messi hervat groepstraining Argentinië en lijkt fit voor eerste WK-duel

Delen via E-mail

Lionel Messi heeft zondag weer met de rest van Argentijnse selectie meegetraind. De aanvaller lijkt voldoende hersteld om dinsdag te starten bij de eerste groepswedstrijd van het WK voetbal tegen Saoedi-Arabië.

Messi liet vrijdag en zaterdag de groepstraining van Argentinië nog schieten. De 35-jarige sterspeler kampte met lichte kuitklachten, waardoor hij uit voorzorg apart een oefensessie afwerkte.

Messi maakte afgelopen woensdag nog indruk voor Argentinië in het gewonnen oefenduel met de Verenigde Arabische Emiraten (0-5). De aanvaller van Paris Saint-Germain produceerde een doelpunt en een assist.

De vedette heeft eerder laten weten dat het WK in Qatar het laatste wereldkampioenschap uit zijn loopbaan is. Messi was eerder aanwezig op de WK's van 2006, 2010, 2014 en 2018.