Bondscoach Qatar over eerder weggaan fans: 'Volgende keer maken we ze blij'

Bondscoach Félix Sánchez zegt niet te hebben gezien dat veel Qatarese fans het Al-Bayt Stadium zondag ver voor het laatste fluitsignaal van het openingsduel van het WK verlieten. Het gastland verloor kansloos met 0-2 van Ecuador en daar waren de Qatari uiteraard niet blij mee.

"Ik was druk aan het coachen, dus het is mij niet opgevallen", zei Sánchez op zijn persconferentie na het openingsduel. "Nee, ik heb de lege plekken niet gezien. Ik begrijp wel dat onze fans nu niet blij zijn. We moeten veel beter en dat gaan we ook doen. De volgende wedstrijd maken we de fans wel blij. Dat is het doel."

De volgende wedstrijd van Qatar is vrijdag tegen Senegal, waarna de WK-debutant de groepsfase (en mogelijk het toernooi) dinsdag 29 november afsluit tegen Oranje.

"We moeten deze nederlaag tegen Ecuador snel achter ons laten en hard werken om ons te kunnen verbeteren", vervolgde Sánchez. "Er ligt veel ruimte voor verbetering, daar ben ik me van bewust. We haalden geen moment het niveau dat we kunnen halen."

Stand groep A 1. Ecuador 1-3 (+2)

2. Nederland 0-0

3. Senegal 0-0

4. Qatar 1-0 (-2)

Slideshow: Het openingsduel in beeld

'Misschien hadden we last van zenuwen'

Qatar kende een beroerd eerste half uur tegen Ecuador. Voor het oog van 67.000 toeschouwers in Al Khor stond het na ruim dertig minuten al 0-2 door twee doelpunten van Enner Valencia. Daarmee kwam de ploeg van Sánchez nog goed weg, want er werd ook nog een treffer van Ecuador afgekeurd omdat het nipt buitenspel was.

"Misschien hadden we last van zenuwen", zei de Spaanse trainer. "Deze wedstrijd brengt natuurlijk een andere druk met zich mee dan mijn spelers gewend zijn. Ik heb niet eens een combinatie gezien van vier goede passes achter elkaar. We stonden ook niet compact, zeker in het begin niet. Het slechte eerste half uur was bepalend voor de rest van de wedstrijd."

De andere wedstrijd in de eerste speelronde in groep A is Nederland-Senegal. Dit duel wordt maandag om 17.00 uur afgetrapt in het Al Thumama Stadium in Doha en staat onder leiding van de Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio.

Félix Sánchez op de persconferentie na het openingsduel. Foto: Getty Images

