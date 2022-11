Van Dijk mist vriend Mané: 'Maar misschien halen we er voordeel uit'

Virgil van Dijk vindt het jammer dat zijn vriend Sadio Mané het WK in Qatar mist en dus ook maandag ontbreekt bij Senegal in de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal. Anderzijds beseft de Oranje-captain dat de afwezigheid van de sterspeler geen nadeel is voor Nederland.

"Ik leef met Sadio mee", zei Van Dijk zondag op de persconferentie van Oranje in Doha. "Ik weet hoe graag hij hier belangrijk wilde zijn voor Senegal, zoals hij al vaak belangrijk is geweest voor zijn land. Maar misschien kunnen wij er nu voordeel uit halen."

De 28-jarige Mané en de drie jaar oudere Van Dijk speelden jarenlang samen bij Liverpool, tot de aanvaller afgelopen zomer vertrok naar Bayern München. Twee weken geldeden raakte Mané bij de Duitse club geblesseerd aan zijn kuit en afgelopen donderdag bleek dat hij daardoor heel het WK moet missen.

Van Dijk had de afgelopen weken contact met Mané. "De dag nadat hij geblesseerd was geraakt, heb ik hem gebeld om te vragen of de geruchten waar waren. Hij had geen best nieuws. Er was toen nog wel hoop, maar nu niet meer."

Van Dijk weet een beetje wat Mané doormaakt. De verdediger miste vorig jaar het EK door een zware blessure, maar nu gaat hij dan eindelijk debuteren op een groot toernooi. "Ik heb er ongelooflijk veel zin in. De laatste dagen gingen langzaam voorbij, nu is het dan bijna zover."

Virgil van Dijk en Sadio Mané als ploeggenoten bij Liverpool. Foto: Getty Images

'Ook wij missen onze topscorer'

Louis van Gaal, die naast Van Dijk zat op de persconferentie, werd ook naar de afwezigheid van Mané gevraagd. Hij zei dat hij al langer een "fan" is van de speler. "In mijn tijd bij Manchester United wilde ik Mané halen; hij speelde toen nog bij Southampton", vertelde de bondscoach van Oranje.

Van Gaal relativeerde vervolgens de afwezigheid van Mané, omdat Oranje zonder Memphis Depay zal starten. De spits van FC Barcelona heeft de afgelopen twee maanden geen wedstrijd gespeeld door een blessure en zal op de bank starten tegen Senegal. Van Gaal wil geen risico nemen en Memphis alleen als invaller gebruiken.

"Wij zullen Memphis ook missen. Hij is onze topscorer en onze assistkoning. Het wordt een wedstrijd waarin beide landen het gemis van hun spits moeten opvangen."

De wedstrijd tussen Nederland en Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium en staat onder leiding van de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio. Qatar en Ecuador, de twee andere landen in groep A, openden het WK zondag om 17.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Oranje Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners/Berghuis, Gakpo, Frenkie de Jong, Blind; Janssen, Bergwijn.

