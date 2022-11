Senegal leeft zonder Mané toe naar duel met Oranje: 'Sportwereld mist hem'

Bondscoach Aliou Cissé van Senegal noemt het triest dat Sadio Mané door een blessure het WK voetbal moet missen. De keuzeheer kreeg zondag op de persconferentie voor het duel met Oranje van maandag veel vragen over de afwezige sterspeler.

"We zullen hem zeker missen tegen Oranje. Maar we hebben al vaker zonder hem gespeeld. We hebben een team met veel ervaren spelers, aangevuld met jong talent. We zijn er klaar voor om de uitdaging aan te gaan", vertelde Cissé.

Mané liep een kleine twee weken geleden in de Bundesliga-wedstrijd van zijn club Bayern München tegen Werder Bremen de kuitblessure op die hem het WK kost.

"Het gaat niet alleen om Senegal, de hele sportwereld mist Mané op dit WK", vervolgde Cissé. "Hij is internationaal een vertegenwoordiger van het voetbal. Het is triest dat hij er niet is."

Aliou Cissé en Sadio Mané (nummer 10) tijdens het WK van 2018. Foto: Getty Images

'Mogen niet de fouten maken van 2018'

De bondscoach ziet het treffen van maandag direct als een sleutelduel. "Het is ontzettend belangrijk om goed te starten. De ervaring die we hebben en onze status in Afrika geven ons veel vertrouwen."

Senegal, dat dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de Afrika Cup won, strandde op het WK vier jaar geleden in de groepsfase. Cissé wilde geen doelstelling noemen voor dit WK, maar hij denkt dat zijn ploeg, met topspelers als Kalidou Koulibaly en doelman Edouard Mendy van Chelsea, verder kan komen dan in 2018.

"We hebben meer ervaring en meer kwaliteit dan op het vorige WK. Daardoor mogen we niet dezelfde fouten maken als toen."

Het duel tussen Nederland en Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van arbiter Wilton Sampaio.

