Van Gaal lijkt tegen Senegal te kiezen voor Noppert: 'Was geen moeilijke keuze'

Louis van Gaal lijkt te hebben gekozen voor Andries Noppert als eerste doelman van Oranje maandag in de openingswedstrijd van het WK voetbal in Qatar tegen Senegal. De Telegraaf en Voetbal International melden dat de 28-jarige keeper van sc Heerenveen hoogstwaarschijnlijk de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow en Remko Pasveer, maar de bondscoach wilde dat niet bevestigen.

"Ik weet wie gaat keepen tegen Senegal, maar dat zien jullie morgen", zei Van Gaal zondag op de persconferentie van Oranje in Doha. "Het was geen moeilijke keuze, want ik ben overtuigd van zijn kwaliteiten."

Volgens De Telegraaf enVoetbal International keepte Noppert zaterdag bij de training met de basisploeg en dus niet bij het team met reservespelers. Dat duidt erop dat hij tegen Senegal zijn debuut gaat maken.

Voor die training van zaterdag zei Noppert in gesprek met NU.nl dat hij een goed gevoel had over een eventuele basisplaats. "Voor mijn gevoel maak ik een grote kans, maar ik weet het nu nog niet."

Keeperstrainer Frans Hoek zondag met de drie keepers op de training van Oranje. Foto: ANP

Ook Gakpo mag waarschijnlijk starten

Van Gaal wilde wel bevestigen dat Mempis Depay niet gaat starten tegen Senegal. De spits van FC Barcelona heeft door een blessure de afgelopen twee maanden geen wedstrijd gespeeld en dus wil de bondscoach geen risico nemen. Memphis, die wel fit genoeg is om in te vallen, zal in de basis vervangen worden door Vincent Janssen.

De afwezigheid van Memphis heeft mede tot gevolg dat Cody Gakpo waarschijnlijk in de basis staat tegen Senegal. "Er moet balans zijn in het elftal", legde Van Gaal uit. "Door de afwezigheid van Memphis heb ik een creatieve speler minder voorin, want Janssen is geen creatieve speler."

Gakpo is volgens Van Gaal wel creatief, zeker ten opzichte van zijn concurrent Davy Klaassen. "Zonder Memphis wordt het daardoor logischer dat Gakpo speelt en Klaassen niet, dat is een teamspeler. Nou, dan heb ik al voldoende uitgelegd, lijkt mij", sloot Van Gaal af.

De wedstrijd tussen Nederland en Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium en staat onder leiding van de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio. Qatar en Ecuador, de twee andere landen in groep A, openen het WK zondag om 17.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Oranje Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners/Berghuis, Gakpo, Frenkie de Jong, Blind; Janssen, Bergwijn.

Aanbevolen artikelen