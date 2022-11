Oranje begint met debutant Noppert, De Ligt en Berghuis tegen Senegal

Het Nederlands elftal begint maandag met Andries Noppert, Matthijs de Ligt en Steven Berghuis aan de WK-wedstrijd in Qatar tegen Senegal. De 28-jarige Noppert maakt in het Al Thumama Stadium zijn debuut in Oranje.

De basisplaatsen voor De Ligt en Noppert komen niet als een verrassing, nadat diverse media al meldden dat zij de voorkeur zouden krijgen van bondscoach Louis van Gaal. Dat De Ligt mag starten gaat ten koste van Jurriën Timber, die op de bank zit.

Noppert heeft onder de lat de concurrentiestrijd gewonnen van Justin Bijlow en Remko Pasveer. De Fries was een jaar geleden nog reservekeeper van Go Ahead Eagles, waarna zijn carrière in een stroomversnelling kwam. Hij is de vijftigste Oranje-debutant onder Van Gaal, die bezig is aan zijn derde termijn als bondscoach.

Het enige vraagteken in de opstelling van Oranje was de plek rechts op het middenveld, naast Cody Gakpo en Frenkie de Jong. Van Gaal heeft dus gekozen voor Berghuis, waardoor Koopmeiners op de bank zit.

Nederlandse en Senegalese fans bij het Al Thumama Stadium. Foto: Pro Shots

Slechts een speler met WK-ervaring

Opvallend is dat de opstelling van Oranje maar een speler kent met WK-ervaring en dat is Daley Blind. Memphis Depay en Stefan de Vrij waren er ook bij op het WK 2014, maar zij zitten op de bank.

Van Memphis is wel al bijna zeker dat hij in gaat vallen, zo vertelde Van Gaal eerder. De spits heeft de afgelopen twee maanden niet gespeeld vanwege een blessure en dus is hij nog niet klaar voor een basisplaats.

De wedstrijd tussen Nederland en Senegal begint maandag om 17.00 uur en staat onder leiding van de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio. De andere wedstrijd in de eerste speelronde in groep A was zondag het openingsduel tussen Qatar en Ecuador en werd met 0-2 gewonnen door de Zuid-Amerikanen.

De opstelling van Senegal. Foto: NU.nl

