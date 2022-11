Oranje traint met volledige groep in aanloop naar duel met Senegal

Het Nederlands elftal is zondag met een volledige groep begonnen aan de laatste training voor de WK-wedstrijd tegen Senegal van maandag. Zondagochtend verschenen alle 26 spelers op veld nummer 6 van de Qatar University van Doha.

De oefensessie was alleen het eerste kwartier te zien voor media. De selectie van Louis van Gaal ging daarna achter gesloten deuren verder.

De bondscoach geeft om 12.45 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie. Mogelijk vertelt hij dan wie maandag tegen Senegal het doel verdedigt. Tot dusverre is niet duidelijk of Van Gaal kiest voor Justin Bijlow, Remko Pasveer of Andries Noppert.

Vincent Janssen start waarschijnlijk in plaats van Memphis Depay, die 22 september voor het laatst in actie kwam. Destijds liep hij in de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Polen een blessure op. Van Gaal wil geen risico nemen met zijn topscorer.

Frans Hoek met de keepers van Oranje. Foto: ANP

Spelers weten opstelling al wel

De spelers zelf weten de basisopstelling al wel, als het goed is. Twee dagen voor de wedstrijd, tijdens een besloten training, speelt Van Gaal in de afsluitende partijvorm altijd met zijn elf basisspelers tegen elf reservespelers.

Tijdens het kwartier dat de training openbaar was, konden de journalisten niets opmaken over de opstelling van maandag. Keeperstrainer Frans Hoek was bezig met zijn drie doelmannen, terwijl conditietrainer René Wormhoudt de warming-up deed met de 23 veldspelers.

De wedstrijd tussen Nederland en Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium en staat onder leiding van de Braziliaanse arbiter Wilton Sampaio. Qatar en Ecuador, de twee andere landen in groep A, openen het WK zondag om 17.00 uur.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen