Benzema reageert op mislopen WK door blessure: 'Moet aan het team denken'

Karim Benzema besefte zaterdag na het oplopen van zijn blessure tijdens de training van de Franse nationale ploeg al snel dat een WK-deelname er niet in zou zitten.

"Ik heb nog nooit opgegeven in mijn leven, maar vanavond moet ik aan het team denken, zoals ik altijd heb gedaan", laat de Gouden Bal-winnaar weten in een reactie op Instagram.

"Mijn verstand zegt me dat ik mijn plaats moet afstaan aan iemand die ervoor kan zorgen dat onze selectie een goed WK kan spelen. Bedankt voor alle steun."

Benzema, die de afgelopen weken bij Real Madrid al aan de kant stond met een hamstringkwetsuur, liep zaterdag tijdens een training een spierblessure in zijn bovenbeen op.

In een eerder stadium zag bondscoach Didier Deschamps al Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Mike Maignan en Boubacar Kamara wegvallen door blessureleed. Deschamps mag tot maandagavond - 24 uur voor de aftrap van de wedstrijd tegen Australië van dinsdag - een vervanger selecteren voor Benzema.

Benzema miste eerder al het door Frankrijk gewonnen WK 2018 vanwege zijn aandeel in een afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena in 2015. De 34-jarige aanvaller blijft waarschijnlijk op één WK-deelname steken: in 2014 reikte hij met 'Les Bleus' tot de kwartfinales.