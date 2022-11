Sterspeler Benzema valt uit op training en vergroot blessurezorgen bij Frankrijk

Er zijn bij Frankrijk vlak voor de start van het WK voetbal in Qatar grote zorgen om Karim Benzema. De kersverse Gouden Bal-winnaar is zaterdag geblesseerd uitgevallen op de training. Volgens grote Franse media is zijn WK-deelname in gevaar.

Benzema was juist voor het eerst aangesloten bij de training van Frankrijk, nadat hij in de afgelopen weken al met een hamstringblessure aan de kant stond bij zijn club Real Madrid.

Volgens de eerste berichten gaat nu om een compleet nieuwe spierblessure. Scans in het ziekenhuis moeten op korte termijn uitwijzen hoe ernstig het is. L'Équipe en RMC melden dat de spits dinsdag in ieder geval de eerste wedstrijd tegen Australië mist.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Als Benzema afhaakt bij Frankrijk, dan is dat een nieuwe dreun voor 'Les Bleus'. Bondscoach Didier Deschamps kan in Qatar al niet beschikken over Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Mike Maignan en Boubacar Kamara.

Een maand geleden werd Benzema voor het eerst uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij kreeg de Gouden Bal voor het topseizoen dat hij beleefde bij Real Madrid. Hij hielp de club met veel goals aan zowel de landstitel als de Champions League.

Regerend wereldkampioen Frankrijk begint het WK dinsdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) tegen de Australiërs. Denemarken en Tunesië zijn de andere tegenstanders in de poule.

Eerder

Aanbevolen artikelen