Gouden Bal-winnaar Benzema moet WK aan zich voorbij laten gaan door blessure

Karim Benzema moet het WK voetbal in Qatar aan zich voorbij laten gaan. De kersverse Gouden Bal-winnaar viel zaterdag geblesseerd uit op de training van het geplaagde Frankrijk.

De Franse voetbalbond meldt dat de 34-jarige Benzema een spierscheuring in zijn dijbeen heeft opgelopen en dat hij het WK kan vergeten. "Het hele team deelt zijn verdriet en wenst hem een voorspoedig herstel", staat in een korte verklaring .

Sterspeler Benzema was zaterdag juist voor het eerst aangesloten bij de training van Frankrijk, nadat hij in de afgelopen weken al met een hamstringblessure aan de kant stond bij zijn club Real Madrid.

Het nieuws over Benzema is een nieuwe dreun voor 'Les Bleus'. Bondscoach Didier Deschamps kan in Qatar al niet beschikken over Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunku, Mike Maignan en Boubacar Kamara.