Hij slaagde niet bij NAC Breda en Foggia, raakte zwaar geblesseerd, bouwde zelf een hometrainer om te kunnen herstellen en was een jaar geleden nog reservekeeper bij Go Ahead Eagles. Een interview met Andries Noppert (28), die na een wonderlijke weg met Oranje op het WK staat. "De vraag was of ik niet beter iets anders kon gaan doen dan voetbal."

Gelukkig kan Noppert de gordijnen van zijn hotelkamer in het vijfsterrenhotel St. Regis in Doha gewoon met de hand open- en dichttrekken. Toen hij vorige maand voor het eerst weg was met Oranje lukte hem dat niet in een luxueus hotel in Warschau.

"Een medewerker van het hotel moest mij erop wijzen dat het elektrisch ging. Hier gaan alleen de lampjes in mijn kamer digitaal aan en uit", vertelt hij tijdens een persmoment van Oranje in een van de grote zalen van het hotel. Glimlachend: "Ja, ik weet inmiddels hoe ik dat moet doen. Ik ben dit soort hotels niet gewend, maar ik leer snel."

Ook na een kleine week in Qatar kijkt Noppert nog altijd zijn ogen uit. Beneden in de hotellobby staat een Lamborghini als kunstwerk op blokken in het water. "Het is een beetje over de top, hè. Als ik uit het raam van mijn kamer kijk, dan zie ik de zee met daarachter al die hoge gebouwen. Het lijkt net New York, zoals ik dat ik dat weleens in een boekje heb gezien."

Toch voelt hij zich op zijn gemak, zegt hij. Meer nog dan hij van tevoren misschien verwacht had als keeper van middenmoter sc Heerenveen tussen spelers van Europese topclubs als Manchester City, FC Barcelona en Bayern München.

"Ik zag vroeger weleens van een foto van die spelers voorbij komen en dan dacht ik: nou, nou… Maar ja, dan zie je hoe snel je bevooroordeeld bent. Ik ben ontiegelijk goed opgevangen toen ik bij Oranje kwam. Iedereen is zo open. Ik zeg niet dat het een vriendenteam is, we zijn hier niet om met zijn allen koffie te drinken. Maar het is wel een hechte groep. Ik voel me goed, al voelt het ook nog steeds onwerkelijk om met Oranje op een WK te zijn. Bizar zelfs, als je ziet hoe de afgelopen jaren verlopen zijn."

Andries Noppert tijdens het interviewmoment van Oranje zaterdag in het hotel van Oranje. Foto: Pro Shots

'In theorie mag ik niet eens een hamer vasthouden'

Tot een jaar geleden was Noppert vooral een keeper van het tweede niveau in Nederland en Italië. Althans, als hij mee mocht doen. Nadat de Fries de jeugdopleiding van sc Heerenveen had doorlopen, zat hij 3,5 jaar op de bank bij NAC Breda. Hij kreeg wel een keer de kans, maar na tien tegengoals in drie wedstrijden werd hij niet meer opgesteld.

In de Italiaanse Serie B bij Foggia werd het qua speeltijd niet veel beter: acht wedstrijden in anderhalf jaar. En daarna liep hij onder in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Dordrecht na twee wedstrijden een zware blessure op. Zo was ook dat avontuur voorbij.

Het was in die periode, in het voorjaar van 2020, dat vader Fokko Noppert het gesprek aanging met zijn zoon. "De vraag was of ik niet beter iets anders kon gaan doen dan voetbal", vertelt de doelman 2,5 jaar later. "Mijn ouders hebben me altijd gesteund, maar ik snapte die vraag wel. Ik had steeds weer een terugval in het herstel van mijn blessure, was halverwege de twintig en speelde op een laag niveau. Nee, het zag er niet rooskleurig uit. De vraag was ook: hou je het nog vol?"

Nopperts vrouw dacht er net zo over. "Ze wilde dat ik om me heen ging kijken. Wat zou je ervan vinden om bij de politie te werken? Ja, daar vond ze me een type voor. Zo hadden we discussies. Maar uiteindelijk heb ik naar mezelf geluisterd. Ik had een doel voor ogen en wilde door met keepen. Nee, zelf heb ik nooit serieus aan stoppen gedacht. Geen moment."

Hij zou ook niet weten wat hij anders zou moeten doen. "Ik heb mijn school afgemaakt, maar verder heb ik niet veel diploma's. In theorie mag ik niet eens een hamer vasthouden."

Andries Noppert in 2017 als keeper bij NAC Breda. Foto: Pro Shots

'De voetbalwereld is hard'

Toch lijkt Noppert redelijk te kunnen klussen. Hij moest wel, toen aan het begin van de coronapandemie alles dicht ging en hij nergens kon werken aan zijn herstel. "Ik was financieel niet in de situatie dat ik iets in huis kon halen, dus ben ik zelf gaan knutselen. We woonden nog in een huurhuis van FC Dordrecht en daar lagen achter in de tuin wat stenen. Ik had ook nog een fiets. Die heb ik met behulp van die stenen gelift, waardoor ik een soort hometrainer had. Dat ging uitstekend."

Zo werkte Noppert in zijn tuin ("Mijn vrouw wilde die vieze fiets niet in huis hebben") aan zijn herstel. Hij kreeg een schema met oefeningen van zijn fysiotherapeut en werd steeds fitter in de hoop dat er toch weer een club zou komen met een contract. Opgeven was geen optie. "Ik zeg altijd: onkruid vergaat niet. Ze kunnen je tien keer onder de grond stoppen, maar dan moet je zorgen dat je elf keer opstaat."

Uiteindelijk was het Go Ahead Eagles dat Noppert in januari 2021 contracteerde, nadat hij een half jaar clubloos was geweest. Als reservekeeper promoveerde hij met de club uit Deventer naar de Eredivisie, waar hij begin 2022 eindelijk een basisplaats kreeg. Prompt werd Noppert de eerste Go Ahead-doelman in 36 jaar die drie Eredivisie-wedstrijden op rij de nul hield. Er volgde een transfer naar jeugdliefde Heerenveen en met zijn uitverkiezing voor Oranje was de opmars compleet.

Hoe het kan? "Alles valt en staat met vertrouwen", antwoordt Noppert. "Ik weet dat ik niet alles goed heb gedaan. Ik was wispelturig, dacht als jonge keeper soms dat ik het allemaal wel wist. Maar uiteindelijk gaat het erom dat een trainer het lef heeft om je te laten staan. Als je weet dat je tijd krijgt om beter te worden, dan groei je als keeper en persoon. Maar die tijd is er niet altijd. De voetbalwereld is hard, je wordt snel afgeschreven."

Andries Noppert tijdens de training van Oranje in Doha.

'Wat doet die snotneus bij Oranje?'

Wat dat betreft is Noppert trainer Kees van Wonderen dankbaar. Hij gaf hem de kans bij Go Ahead en nam hem mee naar Heerenveen, waardoor hij in beeld kon komen voor het Nederlands elftal. "Mensen van buitenaf kunnen denken: wat doet die snotneus van Heerenveen bij Oranje? Prima. Dat geeft alleen maar kracht. Het niveau op de trainingen van Oranje is inderdaad veel hoger dan bij de club, maar het is aan mij om te laten zien dat ik dan aankan. Het is ook genieten om met zulke goede spelers op een trainingsveld te staan."

Hij geniet ook van de samenwerking met Louis van Gaal. "Ik vind Van Gaal een mooi mens. Dan kunnen ze me een billenkruiper noemen, maar dat is dan maar zo. Ik ben een open boek. Dus als ik iemand een mooi mens vind, dan zeg ik dat. Van Gaal is ook een open boek. Hij doet zich niet anders voor dan hij is. Nergens. Dat vind ik belangrijk. Ik hou van zijn werkwijze."

De vraag is alleen of Noppert onder Van Gaal gaat debuteren bij Oranje. De bondscoach heeft nog altijd niet bekendgemaakt of Justin Bijlow, Remko Pasveer of Noppert de eerste doelman is op dit WK. Noppert zegt dat hij het ook nog moet horen. "Het gevoel is goed, het is afwachten. Maar als ik niet speel, dan is dat sowieso geen teleurstelling. Dat ik hier ben, is al fantastisch. Ik weet welke weg ik heb afgelegd."

