Oranje krijgt Braziliaanse scheidsrechter in eerste WK-wedstrijd tegen Senegal

De Braziliaanse scheidsrechter Wilton Sampaio heeft maandag de leiding over de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Qatar. Dan neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het op tegen Senegal.

De veertigjarige Sampaio maakt in Qatar zijn debuut op een WK. Eerder floot hij wel wedstrijden op de Copa América, de Zuid-Amerikaanse variant op het EK. Hij is sinds 2013 scheidsrechter voor de FIFA.

Sampaio wordt langs de lijn geassisteerd door zijn landgenoten Bruno Boschilia en Bruno Pires. Andrés Matonte uit Uruguay is de vierde official en de Venezolaan Juan Soto is de videoscheidsrechter. Soto krijgt bij het televisiescherm assistentie van zijn landgenoot Nicolás Gallo.

Senegal-Nederland wordt maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld in het Al Thumama Stadium in Doha. Dat is een dag na de openingswedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador, de andere tegenstanders van Oranje in groep A.