Bekritiseerde Blind is blij met Van Gaal: 'Fijn als een trainer in je gelooft'

Daley Blind is blij dat bondscoach Louis van Gaal veel vertrouwen in hem heeft. De verdediger is na wat wat mindere wedstrijden gepasseerd bij Ajax, maar lijkt op het WK voetbal in Qatar een onbetwiste basisspeler bij Oranje te zijn.

"Ik vind het ontzettend fijn hier, de knop is om", zegt Blind zaterdag tijdens een persmoment tegen persbureau ANP. Over zijn situatie bij Ajax wil hij niet praten. "Mijn focus ligt op het Nederlands elftal, de rest kom na 19 december wel", refereert hij aan de dag na de WK-finale. "Op die dag moeten we de grachten ijsvrij maken."

Bij het Nederlands elftal hoeft Blind niet te bang te zijn dat hij zijn basisplaats verliest. "Het is fijn als een trainer in je gelooft." Van Gaal is ook in het hoofd van Blind gaan zitten. De bondscoach doet er alles aan om zijn spelers te laten geloven dat ze wereldkampioen worden.

"Zo gaat iets leven", merkt de opkomende linksback van Oranje. "Hij eist veel en is duidelijk en altijd eerlijk. Van Gaal heeft ook humor. Maar als hij boos is, dan lach je niet. Je gaat vliegen als je een compliment van hem krijgt. En bij kritiek kan je wel door de grond zakken."

"Maar hij doet dat om jou en het team beter te maken. Dat kunnen spelers waarderen. Louis verzweeg zelfs dat hij ziek was en verliet 's nachts ons trainingskamp om zich in een ziekenhuis te laten behandelen. Hij wilde het teamproces niet verstoren. We hebben een heel hechte groep, vergelijkbaar met onze selectie van 2014."

Daley Blind heeft het naar zijn zin bij het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

'Kritiek is niet leuk, ik ben geen robot'

Acht jaar geleden beleefde Blind zijn grootste hoogtepunt bij het Nederlands elftal. De meest ervaren speler van het huidige Oranje (94 interlands) leidde op 13 juni 2014 met een prachtige pass een stuntzege op Spanje (5-1) in. De zweefvlucht en technisch perfecte kopbal van Robin van Persie (1-1) in de Arena Fonte Nova van Salvador gingen de hele wereld over.

Het was een unieke goal, maar de afgemeten voorzet van Blind is net zo beroemd geworden als de splijtende pass van Frank de Boer op Dennis Bergkamp in de kwartfinale van het WK 1998 tegen Argentinië.

Als alles volgens planning verloopt, dan speelt Blind in de halve finales van het WK al zijn honderdste interland. Maar toch is hij nog de eerste speler die kritiek krijgt als zijn ploeg niet presteert: dan is Blind te traag of kan hij niet verdedigen. "Natuurlijk is dat niet leuk", vertelt de 32-jarige linkspoot. "Ik heb ook gevoel en ben geen robot. Ik ben er wel mentaal sterk van geworden en ben het ook niet altijd eens met de kritiek."

