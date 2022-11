FIFA komt met eigen armband op WK, maar KNVB houdt vast aan OneLove-band

De KNVB is niet ingegaan op het aanbod van de FIFA om met een pro-inclusie-aanvoerdersband te spelen die is bedacht als tegenhanger van de OneLove-band. De KNVB blijft bij het plan om met de door de bond bedachte OneLove-band te spelen.

"We hebben recent van de FIFA een brief gehad over de aanvoerdersband", bevestigt een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl. "De FIFA heeft een ook soort pro-inclusieband ontworpen. Dat is een goed initiatief, maar wij houden aan onze eigen band vast."

De FIFA lanceerde zaterdag - één dag voor de start van het WK - een eigen campagne. Die wordt met bedrukte aanvoerdersbanden ondersteund en heeft in elke fase van het toernooi een ander motto, zoals #SaveThePlanet, #FootballUnitesTheWorld en #NoDiscrimination.

De KNVB en aanvoerder Virgil van Dijk houden vast aan de OneLove-band, waarmee gelijkheid op het vlak van afkomst, ras, gender en seksualiteit wordt uitgedragen. De OneLove-band was op initiatief van Nederland en wordt door zes andere landen ondersteund.

Van Dijk draagt de band ook als de FIFA het verbiedt

Nederland vroeg de FIFA enkele weken geleden al om goedkeuring voor de actie, maar tot op heden is daar nog geen reactie op gekomen. "We hebben daarover niets van de FIFA gehoord. Laten we dus zeggen: geen nieuws is goed nieuws."

"Mocht de reactie toch nog komen, dan heeft dat geen invloed op onze keuze. De band wordt sowieso gedragen door onze aanvoerder en als de FIFA een boete oplegt, wordt die betaalt door de KNVB", zegt de woordvoerder van de KNVB stellig.

Naast Van Dijk hebben onder anderen ook de Duitse doelman Manuel Neuer en de Engelse spits Harry Kane al gezegd dat zij - ondanks een eventuele boete - meedoen aan de actie.

De Franse keeper Hugo Lloris zou aanvankelijk ook meedoen, maar hij haakte af omdat hij zich niet prettig voelt om de band in Qatar te dragen. In het streng islamitische land is homoseksualiteit bij wet verboden.

