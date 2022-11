Bondscoach Qatar wuift omkopingsgerucht weg: 'Niemand brengt ons van de wijs'

De bondscoach van Qatar heeft in de aanloop naar de openingswedstrijd tegen Ecuador geen boodschap aan een internetgerucht over omkoping van de Ecuadoraanse ploeg. Félix Sánchez ziet dat vooral als een manier om zijn selectie te ondermijnen.

Een journalist uit Bahrein schreef donderdag op Twitter dat acht spelers van Ecuador zijn omgekocht voor de wedstrijd tegen Qatar. Zij zouden 7,4 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) krijgen als Ecuador met 1-0 zou verliezen van het gastland.

Het bericht werd massaal gedeeld via sociale media. Dat terwijl er geen bewijs voor de omkoping was. Een Britse expert op het gebied van desinformatie en digitale media zei op Twitter dat de bewuste journalist in het verleden veel nepnieuws had verspreid. Daar zou nu weer sprake van zijn.

Toch werd de Qatarese bondscoach in de aanloop naar de openingswedstrijd van zondag gevraagd naar het gerucht. "Het internet is geweldig, maar ook erg gevaarlijk", zei Sánchez zaterdag op zijn persconferentie.

"We hebben jarenlang getraind voor dit WK. Deze ploeg is lange periodes van huis geweest en heeft ontelbaar veel offers gebracht om klaar te zijn voor dit WK. We zijn een zeer sterke groep, dus niemand zal ons van de wijs kunnen brengen."

De Qatarese ploeg bereidt zich al tijden voor op het WK in eigen land. Foto: AFP

'We verdienen het op dit WK te spelen'

De 46-jarige Sánchez kreeg op de persconferentie ook vragen over de misstanden en de mensenrechtenschendingen in Qatar tijdens de werkzaamheden voor het WK. Volgens mensenrechtenorganisatie zijn daarbij honderden tot duizenden arbeidsmigranten overleden.

"Er is veel verkeerde informatie verspreid", zei de Spanjaard, die sinds 2017 bondscoach van Qatar is. "We worden onevenredig hard aangepakt. Natuurlijk, een overlijden tijdens een werkdag is het meest tragische wat er bestaat. We hopen dat het WK kan helpen om de omstandigheden te verbeteren."

Volgens Sánchez komt voor Qatar een droom uit nu het land voor het eerst kan deelnemen aan een WK. Dat wil niet zeggen dat meedoen belangrijker is dan winnen voor de nummer vijftig van de wereldranglijst, die in dezelfde poule als het Nederlands elftal zit. In de aanloop naar het toernooi won Qatar van onder meer Albanië en Ghana en speelde het gelijk tegen Chili.

"We gaan laten zien dat we het verdienen om op het WK te spelen. We zijn een competitief team. Morgen wordt een belangrijke dag voor ons, een historisch moment voor het voetbal in Qatar. Het belooft een enorme uitdaging te worden, maar we zijn enthousiast. En mogelijk denken onze tegenstanders dat ze tegen ons de drie punten al op zak hebben."

