FIFA-baas Infantino haalt uit naar WK-critici en verwijt Europa dubbele moraal

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft zaterdag hard uitgehaald naar criticasters van het WK in Qatar. De Zwitser met Italiaanse roots vindt dat landen in Europa geen enkel recht hebben om kritiek te uiten op het emiraat.

"In Europa denkt iedereen te weten hoe het zit. Maar als ik bedenk wat wij als Europeanen de afgelopen 3.000 jaar hebben gedaan in de wereld, dan zouden we ons de komende 3.000 jaar moeten verontschuldigen in plaats van morele lessen prediken", beet Infantino van zich af.

De FIFA-baas ging op een speciale persconferentie uitgebreid in op de kritiek op het omstreden toernooi. Voornamelijk de slechte arbeidsomstandigheden van de migranten en de omgang met lhbtiq+'ers wordt aan de kaak gesteld door landen uit Europa.

"Wat wil je doen? Thuis zitten, kritiek uiten en zeggen hoe slecht ze wel niet zijn, daar in Qatar? Omdat het niet toegestaan is om in het openbaar homoseksueel te zijn?", vroeg de 52-jarige Infantino zich hardop af.

"Ik vind dat het wel toegestaan moet zijn natuurlijk. Maar iedereen heeft een eigen mening. Mijn ouders of mijn kinderen denken er weer anders over. Het is in ieder geval duidelijk dat alleen maar kritiek leveren op Qatar provocerend is. Dan bereik je het tegendeel van wat je beoogt."

Infantino ziet dubbele moraal bij Europese landen

Infantino ziet bovendien een dubbele moraal bij landen uit Europa. "Nu Europa gas nodig heeft, komen ze plotseling naar Qatar", vervolgde hij zijn betoog. "Kijken ze dan naar de arbeidsomstandigheden? Nee, dat doen ze niet. De FIFA en Qatar doen dat wel."

"Toen ik voor de eerste keer in Doha kwam, heb ik een aantal accommodaties gezien van arbeidsimmigranten. Dat was niet goed, maar je ziet dat het land een vooruitgang heeft geboekt. Je moet niet met je vinger naar anderen wijzen, maar de verbinding opzoeken."

Infantino herhaalde tijdens het persmoment in de Qatarese hoofstad Doha dat hij niets ziet in een compensatiefonds voor arbeidsmigranten, waar onder meer de KNVB om vraagt. Die oproep werd eerder door Qatar afgedaan als een "publiciteitsstunt".

De FIFA-baas zei enigszins cynisch dat hij tijdens de persconferentie ook over voetbal had willen praten. "Ik vind het vooral vervelend voor alle vrijwilligers die meewerken aan het WK. Het is voor hen niet makkelijk om al die kritiek te lezen. Maar we maken er het beste van."

