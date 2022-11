Bondscoach Martínez spreekt van wake-upcall België na verlies tegen Egypte

Bondscoach Roberto Martínez van België is zich er na de 2-1-nederlaag tegen Egypte van bewust dat zijn team flinke progressie zal moeten boeken om hoge ogen te gooien op het WK. De keuzeheer zag desondanks ook positieve punten.

Door onder meer de blessure van Romelu Lukaku, het verval bij routiniers Toby Alderweireld (33) en Jan Vertonghen (35) en het totale gebrek aan vorm bij Eden Hazard leeft België met zorgen toe naar de WK-start. De oefenwedstrijd tegen Egypte nam die zorgen niet bepaald weg.

"Het positieve punt is dat ik veel spelers in actie hebben kunnen zien, maar we haalden niet ons niveau", liet Martínez na het verlies optekenen in gesprek met de Belgische televisiezender RTBF. "Normaal gesproken kun je vijf weken toewerken naar het WK, maar dat is nu niet mogelijk."

Martínez wil niet te veel waarde hechten aan de nederlaag. "Dit was echt een oefenduel, bij veel spelers leefde misschien de angst voor een blessure. Zeker nadat Michy Batshuayi even op de grond lag."

Aanvoerder Eden Hazard, die al jarenlang door fysieke problemen zelden in actie komt voor Real Madrid, deed zeventig minuten mee bij het oefenduel in Koeweit. "Daar ben ik tevreden over, het is een stap voorwaarts voor hem. Al speelde hij niet op zijn allerbest, maar dat gold voor het hele team."

Concluderend spreekt Martínez van een waarschuwing met het oog op het WK. "De individuen hebben een stap voorwaarts gezet, ook omdat ze konden wennen aan de omstandigheden. Voor het team is dit een wake-upcall."

België blameerde zich vlak voor de start van het WK tegen Egypte. Foto: ANP

Witsel denkt dat vertrouwen Belgische groep intact blijft

Axel Witsel ziet in de nederlaag geen reden om in paniek te raken, al speelt België over vijf dagen al zijn eerste WK-wedstrijd tegen Canada. "Dit blijft een wedstrijd in de voorbereiding. We moeten positief blijven. Deze nederlaag zal ons vertrouwen niet aantasten."

'De Rode Duivels' spelen na het duel met Canada nog groepswedstrijden tegen Marokko (27 november) en vicewereldkampioen Kroatië (1 december).

Tijdens het WK 2018 eindigde België als derde, de beste prestatie van onze zuiderburen op een mondiale eindronde. Op het EK van vorig jaar viel het doek in de kwartfinales door een 2-1-nederlaag tegen de latere winnaar Italië.

