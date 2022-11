België lijdt pijnlijke nederlaag tegen Egypte in laatste test voor WK

De generale repetitie van België voor het WK voetbal is mislukt. De nummer drie van de vorige mondiale eindronde liet zich vrijdag in vriendschappelijk verband verschalken door Egypte, dat schittert door afwezigheid in Qatar: 2-1.

België maakte tijdens de oefenwedstrijd in Koeweit een zwakke indruk. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez kon bij afwezigheid van de geblesseerde Romelu Lukaku in aanvallend opzicht geen vuist maken en gaf achterin veel ruimte weg.

Egypte brak na een half uur de ban via Mostafa Mohamed, die toesloeg na balverlies van Kevin De Bruyne. België stichtte nauwelijks gevaar en kwam kort na de onderbreking zelfs op een 2-0-achterstand. Trezeguet was het eindstation van een counter, waarbij hij werd bediend door Mohamed Salah.

De kwartfinalist van het recentste EK speelde in een veel te laag tempo en leek kansloos ten onder te gaan. Vlak voor tijd werd het dankzij Loïs Openda toch nog spannend. De voormalig aanvaller van Vitesse profiteerde van voorbereidend werk van Yannick Carrasco. Een gelijkmaker zat er echter niet in.

Wat Martínez zorgen zal baren, is het anonieme optreden van Eden Hazard. De dribbelaar van Real Madrid is al drie jaar geen schim van de speler die schitterde op het vorige WK. En dat terwijl België door de kwetsuur van Lukaku - die de eerste WK-wedstrijd tegen Canada woensdag sowieso mist - juist behoefte heeft aan een speler die voorin het verschil kan maken.

Vrijdag startte Michy Batshuayi in de punt van de voorhoede. De spits van Fenerbahçe werd halverwege vervangen door voormalig Vitesse-speler Openda, die met zijn goal voor het zeldzame Belgische hoogtepunt in Koeweit zorgde.

België stuit in de groepsfase van het WK naast Canada op Marokko (27 november) en Kroatië (1 december). De formatie van Martínez verloor eerder dit jaar de eerste plaats op de FIFA-ranglijst aan Brazilië.

De basisopstelling van België voor het duel met Egypte. Foto: NU.nl

