Ruim dertig jaar na zijn debuut als trainer bij Ajax staat Louis van Gaal (71) voor zijn laatste kunstje: het WK voetbal in Qatar met Oranje. Het moet een prachtig slotstuk worden van een lange carrière, waarin hij meeging met de ontwikkeling van het voetbal, maar wel vasthield aan zijn werkwijze. Én zichzelf bleef. "De bondscoach draait nergens omheen."

Hij was de pinchhitter van Van Gaal. Steeds weer mocht Pierre van Hooijdonk invallen tijdens de kwalificatiereeks van Oranje voor het WK van 2002, maar ook hij kon de grootste afgang in de trainerscarrière van de bondscoach niet voorkomen. Met een selectie vol topspelers van clubs als FC Barcelona, Manchester United en Chelsea greep Oranje naast een ticket voor het eindtoernooi in Zuid-Korea en Japan.

"Nee, het was geen succes", vertelt Van Hooijdonk dik twintig jaar later. "En toch heb ik in die periode geconstateerd dat Van Gaal voor mij de bondscoach was met de meeste kennis van zaken."

"Ik merkte dat hij twee treden hoger dacht dan andere coaches. Specifieker. Onder hem was het geen standaard positiespel meer op de training. Het werden positiespellen waar een idee achter zat, met de komende wedstrijd in het achterhoofd. Ik dacht: wow, dit is anders. Zeker als vervolgens in de wedstrijd uitkwam wat Van Gaal tijdens de training al aangaf."

Volgens de 46-voudig international, die het WK in Qatar volgt als analyticus voor de NOS, hielp die kennis Van Gaal bij de benadering van de spelers. "Als je even niet scherp was op een training, knalde hij er verbaal vol op. Dat kon hij doen omdat hij met zijn kennis respect afdwong. Spelers accepteerden het."

Bondscoach Louis van Gaal geeft in 2001 instructies aan Ruud van Nistelrooij en Pierre van Hooijdonk. Foto: ANP

'Liever hard en eerlijk'

Wat dat betreft is weinig veranderd in twintig jaar. "Hij is heel direct", concludeerde Oranjecaptain Virgil van Dijk al na zijn eerste interlands onder Van Gaal. "Dat kan confronterend zijn, maar iedereen weet dat die kritiek niet is om je neer te halen. We accepteren het, omdat het nodig is om succes te hebben. En het zorgt voor duidelijkheid."

Die duidelijkheid brengt Van Gaal meteen. "Altijd als ik aankom bij Oranje, schiet de bondscoach mij aan", vertelde Marten de Roon een maand geleden na de 1-0-winst op België. "Dan vertelt hij wat mijn rol wordt en wat hij precies van mij verwacht. Zo haalt hij alle ruimte voor ruis meteen weg."

Danny Koevermans maakte het in 2005 al mee toen Van Gaal zijn trainer werd bij AZ. "'Ik heb jou gehaald voor de bank', was de eerste boodschap van Van Gaal toen ik overkwam van Sparta'", herinnert hij zich.

"Arveladze was de eerste spits en ik was pinchhitter. Als we gelijk stonden of op achterstand, dan zou ik erin komen. Het was niet dat ik geen basisspeler kon worden, maar in eerste instantie niet. Ik hoefde dus niet gaan zeuren om meer speeltijd. En de rest ook niet, want voor iedereen was duidelijk wat ze konden verwachten. Zo werkt Van Gaal nu nog. Geloof mij: Luuk de Jong en Wout Weghorst weten vanaf dag één van de voorbereiding wat hun rol wordt dit WK."

Koevermans vond het fijn, die duidelijkheid. "Ik probeer het nu ook te doen bij mijn spelers", vervolgt de oud-spits, die sinds dit seizoen in het Limburgse Nederweert trainer is van Merefeldia. "De boodschap van Van Gaal kon hard zijn, maar het was wel eerlijk. Daar heeft een speler meer aan dan een trainer die zegt dat je een belangrijke rol krijgt en liegt. En je vervolgens voor de bus gooit."

Louis van Gaal in 2007 als trainer van AZ met op de achtergrond Jeremain Lens en Danny Koevermans. Foto: ANP

'Iedereen bij Oranje heeft respect voor de bondscoach'

Soms hard, maar wel eerlijk. Dat is ook hoe Noa Lang Van Gaal typeert. "De bondscoach draait niet om dingen heen", zei de aanvaller afgelopen maandag, daags voor vertrek naar Qatar. "Zo dwingt hij respect af. Ja, iedereen bij Oranje heeft respect voor de bondscoach."

Het was misschien wel extra bijzonder dat Lang het zei. Hij is geen beoogde basisspeler in Qatar en staat ook niet bekend als de makkelijkste. Club Brugge-trainer Carl Hoefkens zette Lang onlangs zelfs even uit de selectie, omdat de vleugelaanvaller maar moeilijk kon leven met zijn status als bankzitter. Maar onder Van Gaal lijkt een wanklank ver weg.

"In zijn eerste periode als bondscoach van Oranje ging het daar misschien nog een beetje mis bij Van Gaal; de omgang met spelers", vertelt Van Hooijdonk. "Daar heeft hij slagen in gemaakt. En dat is knap, want het is alleen maar moeilijker geworden. Je hebt nu als coach met totaal andere karakters te maken in de voetballerij. Waar je vroeger één aparte vogel in de groep had, heb je er nu een heleboel. Maar Van Gaal managet het. Hij heeft een team gemaakt van Oranje."

Dat proces om tot een team te komen was tweeledig. Enerzijds moet een speler functioneren in het 5-3-2-systeem (of zoals de bondscoach het noemt 1-3-4-3), dat Van Gaal richting het WK "implementeerde". Aan de andere kant moet een speler karakterologisch passen in een groep die in Qatar misschien wel vijf weken bij elkaar is. Want het "beste team" wordt wereldkampioen. Daar is Van Gaal van overtuigd. Niet het team met de beste spelers.

Het is de reden dat Van Gaal lange gesprekken voerde met alle Oranjespelers. Hij wil een speler echt leren kennen, om te weten of deze persoon ook naast het veld bij Oranje past. "Het waren intensieve gesprekken, soms wel drie of vier achter elkaar", verzuchtte hij eerder. "Maar het is ook inspirerend om met al die jonge mensen te praten en te werken."

Louis van Gaal geeft uitleg aan de Oranje-spelers op het trainingsveld in Doha. Foto: ANP

'Alle lichten stonden op groen'

Van Gaal stelde zelfs meermaals dat dit Oranje qua teamgeest de beste groep is waarmee hij ooit gewerkt heeft. En vooral door die "fantastische teamspirit" zou zijn selectie een grote kans maken op de wereldtitel in Qatar.

"Ik snap dat soort uitspraken wel", zegt Koevermans. "Van Gaal houdt van psychologie, hij wil een bepaalde mindset in de selectie krijgen. Als je maar vaak genoeg zegt dat je wereldkampioen wordt en het zit een keer mee, zoals op het WK 2014 met die penalty in de laatste minuut tegen Mexico, dan ga je er vanzelf in geloven. Dat wil hij creëren bij Oranje."

Koevermans herkent het van de dagen voor de cruciale wedstrijd van AZ in 2007 tegen Excelsior. Winnen op Woudestein en de Alkmaarders waren kampioen. "Van Gaal benadrukte dat alle lichten voor ons op groen stonden. Ons systeem was beter dan het systeem van Excelsior. We speelden uit, maar we hadden meer supporters in het stadion. Ga zo maar door. Alles praatte hij richting het positieve waardoor de druk zou afnemen. Kampioen, we moesten erin geloven."

"Maar ja, we weten hoe het afliep. Excelsior won met 3-2 en PSV was kampioen. Dat moeten we niet vergeten, het is Van Gaal ook wel eens niet gelukt."

Koevermans hoopt uiteraard dat het laatste kunstje Van Gaal wel een succes wordt. "Met Van Gaal weet je dat de wereldtitel het doel is. Zo is hij. Daar gedijt hij het beste in. Zoals hij het ook heerlijk vindt om in een persconferentie te beginnen over naakte spelers op Zoom, of wat hij er allemaal ook bij haalt. Hij maakt er nog een keer een mooi Louis van Gaal-showtje van. Alle druk op hem."