Aké was voor vertrek nog net bij geboorte dochter: 'Gelukkig is er FaceTime'

Oranjeverdediger Nathan Aké werkt op een bijzondere manier toe naar het WK voetbal. Vlak voor vertrek naar Qatar werd zijn dochter geboren. Daarom heeft hij in Doha veel contact met het thuisfront.

"Ik ben heel blij dat ik bij de geboorte heb kunnen zijn", vertelde Aké vrijdag op een persmoment van Oranje in Doha. Door de geboorte miste hij zaterdag de wedstrijd van zijn club Manchester City tegen Brentford. Twee dagen later meldde hij zich in Zeist bij Oranje.

"Uiteindelijk zijn we maar een dag samen geweest als gezin, ik moest meteen naar Oranje", vervolgde Aké. "Gelukkig is er FaceTime, dat doen we minimaal één keer per dag. Ook al doen kinderen nog niet veel op deze leeftijd, ik wil het natuurlijk wel zien."

Het zal nog minimaal anderhalve week duren (als Oranje wordt uitgeschakeld in de groepsfase) voordat de 27-jarige Aké weer bij zijn gezin is. Maar het kan ook zijn dat hij pas over ruim een maand naar huis kan reizen. Dat maakt het een beetje dubbel voor de 29-voudig international, al wil hij uiteraard zo ver mogelijk komen met Oranje. "Het WK is een prachtig platform om me te laten zien."

Nathan Aké vrijdag op het persmoment van Oranje in Doha. Foto: Getty Images

'Met dit systeem meer kans op basisplek'

Het is zo goed als zeker dat Aké het WK begint als basisspeler van Oranje, nadat hij dit jaar links achterin zijn kans had gegrepen in het nieuwe systeem van Van Gaal - met drie centrale verdedigers.

"Met dit systeem heb ik meer kans op een basisplek, omdat we met meer centrale verdedigers spelen", beseft Aké. "Toch was er dit jaar niet een specifiek moment dat ik dacht: ik ben nu basisspeler bij Oranje. Ik voel me ook geen 100 procent basisspeler. Uiteraard ben ik er wel klaar voor als ik maandag mag starten tegen Senegal."

Oranje-Senegal in het Al Thumama Stadium in Doha begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). Het is nog niet bekend wie de scheidsrechter is.

