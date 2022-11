Qatar verbiedt vlak voor WK-start alsnog de verkoop van alcohol in stadions

Een paar dagen voor de start van het WK voetbal heeft gastland Qatar het gebruik van alcohol rond wedstrijden alsnog verboden, melden persbureau Reuters en media als The Times en The New York Times vrijdag. Wereldvoetbalbond FIFA maakt het besluit naar verwachting later op de dag bekend.

In de handleiding voor fans staat nu nog dat ze vanaf drie uur voor de wedstrijd en tot een uur na het laatste fluitsignaal Budweiser-bier mogen kopen in en bij de stadions. Onduidelijk is of de nieuwe regels ook voor de speciaal ingerichte fanzones gelden.

In het conservatief-islamitische Qatar gelden strenge regels voor het gebruik van alcohol. Drinken in het openbaar is niet toegestaan. Alcohol is wel verkrijgbaar, maar de drankjes zijn peperduur. Rond de WK-stadions zou een uitzondering worden gemaakt.

De FIFA heeft een groot sponsorcontract met de Amerikaanse bierbrouwer Budweiser. Dat bedrijf betaalt de wereldvoetbalbond tientallen miljoenen zodat de naam op reclameborden staat en alleen dat bier wordt geschonken in de stadions.

De aangescherpte regels zouden niet gelden voor de skyboxen met FIFA-bobo's. Zij zouden tijdens de WK-wedstrijden nog wel alcohol kunnen drinken.

Het WK begint zondag om 17.00 uur met de wedstrijd tussen gastland Qatar en Ecuador. Maandag om dezelfde tijd speelt Oranje tegen Senegal.

