Makkelie krijgt in aanloop naar WK advies van Kuipers: 'Hij is een goede coach'

Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt in de aanloop naar het WK voetbal advies van landgenoot Björn Kuipers. De 39-jarige Nederlander heeft naar eigen zeggen veel aan de gesprekken met zijn oud-collega.

De twee spraken elkaar donderdag nog. "Hij vraagt dan hoe het met me gaat en of ik lekker in mijn vel zit. Hij is voor mij een goede coach en ervaringsdeskundige. Ik vraag hem om mij nog bepaalde dingen mee te geven. En als ik met een dilemma zit, kan hij zeggen hoe hij daarmee omging", zei Makkelie vrijdag in Qatar na zijn laatste training voor de start van het WK.

De 49-jarige Kuipers floot vorig jaar de finale van het EK en maakte kort daarna bekend te stoppen. Hij twijfelde daar wel enige tijd over. Als een van de redenen voor zijn besluit noemde hij talentvolle scheidsrechters als Makkelie niet in de weg te willen staan.

"Ik vond het mooi dat Björn dat zei, zeker", zei Makkelie in Qatar over de uitspraken van zijn oud-collega. "Aan de andere kant zijn op dit WK ook twee Engelsen aanwezig. Dus we hadden ook wel met twee Nederlanders kunnen fluiten."

Het is voor Makkelie niet per se een doel om Kuipers voorbij te streven. "Ik wil altijd een verbeterde versie van mezelf creëren en altijd dingen beter doen dan in een vorige wedstrijd. Zoals dat voor elke sportman en sportvrouw geldt. Het niveau van de scheidsrechters is zo hoog, het gaat echt om de details. Dan moet je je daarin proberen te onderscheiden."

Danny Makkelie floot in 2021 de halve finale van het EK tussen Engeland en Denemarken. Foto: Getty Images

'Dan gaat de champagnefles wel even los'

Vier jaar geleden was Makkelie tijdens het WK in Rusland actief als VAR. Vorig jaar debuteerde hij op het EK als scheidsrechter en speelde hij direct een belangrijke rol door de halve finale tussen Engeland en Denemarken te fluiten.

In dat opzicht was het niet heel verbazingwekkend dat de Nederlander ook werd geselecteerd voor het WK in Qatar. "Maar het is toch wel een bijzonder moment", aldus Makkelie. "Net als voor de spelers van het Nederlands elftal als ze horen dat ze zijn geselecteerd. Dan gaat de champagnefles wel even los."

Makkelie, die in 2009 als scheidsrechter debuteerde in de Eredivisie, weet nog niet wanneer het WK voor hem begint. De aanstellingen volgen meestal twee dagen voor de wedstrijd.

De openingswedstrijd van zondag tussen Qatar en Ecuador wordt sowieso niet gefloten door de Nederlandse arbiter, want die landen zitten in een poule met Oranje.

Eerder

Aanbevolen artikelen