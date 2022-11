Berghuis kreeg bijzonder appje van Van Gaal: 'Klaar om wereldkampioen te worden?'

Louis van Gaal probeert de spelers van Oranje er al langer van te overtuigen dat ze wereldkampioen kunnen worden in Qatar, zo vertelde Steven Berghuis vrijdag op een persmoment in Doha. De 31-jarige middenvelder kreeg in april een bijzonder appje van de bondscoach.

"Toen in april bekend werd dat de bondscoach ziek was, heb ik hem uiteraard sterkte en beterschap gewenst", zei Berghuis kort voor de training van Oranje. "'Dankjewel', appte hij terug. Gevolgd door: 'Ik hoop dat je er klaar voor bent om wereldkampioen te worden.' Dat kwam wel bij me aan."

Ook naar buiten toe spreekt Van Gaal uit dat de wereldtitel het doel is. Een week geleden zei hij op een persconferentie zelfs dat Oranje een grote kans heeft op WK-goud. "Ik vind het fijn dat hij dat uitspreekt", vervolgde Berghuis. "Die overtuiging moet nu gaan leven in de groep en daar geeft hij het voorbeeld in. Dat doet hij al sinds zijn komst vorig jaar, ook in meetings met het team zegt hij het."

Van Gaal benadrukt naar buiten toe wel steevast dat andere landen meer kwaliteit hebben dan Oranje, maar qua teamspirit kan zijn ploeg het verschil maken. Berghuis: "Ik weet niet of onze teamspirit de beste van de wereld is. Maar ik weet wel dat we als ploeg op en naast het veld voor elkaar door het vuur gaan. Ik heb een goed gevoel bij mijn teamgenoten."

Steven Berghuis op de training van Oranje in Doha. Foto: ANP

'Ik richt me op twee posities'

Ondertussen is Berghuis bezig met een concurrentiestrijd om een plek op het middenveld. Hij komt voor beide plekken naast Frenkie de Jong in aanmerking, maar Teun Koopmeiners, Cody Gakpo en Davy Klaassen hopen maandag tegen Senegal ook aan de aftrap te staan.

"Ik richt me nu op twee posities. Misschien moet ik vanaf de bank beginnen, maar misschien ook niet. Als het moet, dan ben ik er klaar voor. Ik hoop vooral dat we als team een mooi WK gaan draaien en uiteraard wil ik zelf laten zien wat ik kan."

De wedstrijd van Oranje tegen Senegal begint maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) in het Al Thumama Stadium in Doha. Het is nog niet bekend wie de scheidsrechter is.

