Jahanbakhsh hekelt Britse pers na vragen over opstand: 'Jullie spelen spelletjes'

Iran-aanvoerder Alireza Jahanbakhsh heeft in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd tegen Engeland hard uitgehaald naar Britse journalisten. Volgens de speler van Feyenoord proberen zij de nationale ploeg van Iran te ondermijnen met vragen over de onrust in het land.

Sinds de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september van dit jaar is het onrustig in Iran. De religieuze politie van het land pakte haar op omdat ze haar hoofd niet goed had bedekt. Ze stierf op het politiebureau, mogelijk als gevolg van politiegeweld.

Na Amini's dood braken er massaal protesten uit in Iran om meer vrouwenrechten en vrijheid te eisen. Veel Iraanse sportsterren spraken hun steun uit aan de demonstranten, onder wie Jahanbakhsh. Zij zetten hun socialemediakanalen op zwart als statement tegen het zittende regime.

De opstand leidde tot gewelddadig optreden van de religieuze politie in Iran. Zeker 348 mensen zijn gedood en meer dan 15.000 mensen zijn gearresteerd. Woensdag werden er vier demonstranten ter dood veroordeeld.

Jahanbakhsh kreeg donderdag op een persconferentie de vraag van een Engelse journalist of de onrust in eigen land invloed op de Iraanse ploeg heeft. "Het verbaast me niet dat je deze vraag stelt", antwoordde hij vier dagen voor de wedstrijd tegen Engeland. "Ik neem aan dat je van de Engelse media bent."

"Om eerlijk te zijn: ik denk niet dat je deze vraag had gesteld als Engeland niet in onze groep had gezeten. En we krijgen deze vragen al wekenlang van de Engelse media. Het zijn alle krantenkoppen in de aanloop naar het WK, wat de reden ook moge zijn."

De persconferentie van Alireza Jahanbakhsh duurde slechts drie vragen. Foto: AFP

'Iedereen focust zich op voetbal'

Volgens Jahanbakhsh spelen de Engelse journalisten "mentale spelletjes". "We hebben nog maar vier dagen te gaan totdat we een van de grootste wedstrijden uit ons leven spelen. Ieder persoon bij de nationale ploeg focust zich daarop."

De persconferentie van Jahanbakhsh duurde slechts drie vragen. Jahanbakhsh erkende dat hij de vragen anders had beantwoord als hij er niet als aanvoerder van Iran had gezeten. Eerder sprak hij in zijn steunverklaring op Instagram aan de vrouwen over "bittere en pijnlijke dagen" voor Iran.

"Sinds ik kind was, droomde ik er altijd van om voor het nationale team te spreken. Ik weet zeker dat dit voor iedereen in de selectie geldt. Iedereen heeft zo hard gewerkt om een WK te spelen. We willen het shirt respecteren."

Vlak na het uitbreken van de protesten maakten de spelers van Iran een statement tegen het regime door in de oefeninterland tegen Senegal tijdens het volkslied zwarte jassen over het wedstrijdshirt te dragen. Daardoor was het logo van de Iraanse voetbalbond niet zichtbaar. Het duel werd in Oostenrijk gespeeld.

Enkele voetballers van Iran weigerden ook te juichen na een doelpunt. Jahanbakhsh kon niet zeggen hoe dat straks op het WK zal zijn. "Dat is iets persoonlijks, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Natuurlijk praten we binnen de groep over zulke zaken. Maar we maken er geen groot item van, want iedereen denkt alleen maar aan voetballen."

Eerder

Aanbevolen artikelen