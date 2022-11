Oranjeopponent Senegal mist geblesseerde sterspeler Mané definitief op WK

Senegal kan op het WK in Qatar definitief geen beroep doen op sterspeler Sadio Mané. De aanvaller van Bayern München is niet op tijd hersteld van een blessure, zo heeft de Senegalese voetbalbond donderdag bevestigd.

Eerder had een Senegalese official al laten doorschemeren dat de dertigjarige Mané het WK zou moeten missen. De aanvaller blesseerde zich 8 november aan zijn kuit in de thuiswedstrijd van Bayern tegen Werder Bremen, waarna er grote vrees voor zijn WK-deelname was. Die vrees is bewaarheid geworden.

"Helaas heeft een MRI-scan vandaag laten zien dat zijn herstel niet zo voorspoedig verloopt als we gehoopt hadden", zei de teamarts van Senegal donderdag op een ingelaste persconferentie. "Hij zal niet op tijd fit zijn voor dit WK."

De afmelding van Mané is een grote aderlating voor Senegal. Mané is de grote ster van het land en leidde de ploeg begin dit jaar naar de eindzege in de Afrika Cup. Hij scoorde 33 keer in 92 interlands. Maandag moet Senegal het zonder zijn aanvoerder doen in de wedstrijd tegen Nederland (aftrap 17.00 uur).

Ook tegen gastland Qatar (25 november) en tegen Ecuador (29 november) is Mané niet van de partij. Volgens de teamarts van Senegal moet hij binnenkort een operatie ondergaan. De aanvaller verblijft momenteel in Duitsland.

Senegal doet in Qatar voor de derde keer mee aan een WK. Bij het debuut in 2002 reikte het land tot de kwartfinales, waarin Turkije na verlenging met 0-1 te sterk was. Vier jaar geleden in Rusland was de groepsfase het eindstation van Senegal.

