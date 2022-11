Oranje ontmoet arbeidsmigranten: 'Was moeilijk om tot een gesprek te komen'

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond een twintigtal arbeidsmigranten ontmoet die hebben meegewerkt aan de bouw van de WK-stadions in Qatar. De spelers van Oranje wilden dit graag en kijken er met een goed gevoel op terug. Al was het door de omstandigheden lastig om tot een gesprek te komen.

"We zijn niet blind en doof. We weten dat veel migranten onder veel te zware omstandigheden hebben moeten werken voor dit WK", zei captain Virgil van Dijk kort na de ontmoeting. "Voor ons was het belangrijk om deze mensen zelf te spreken, al was het beter geweest om het achter gesloten deuren te doen. Dan was het makkelijker geweest om te spreken over hun situatie."

De ontmoeting vond plaats voor tientallen camera's van Nederlandse maar vooral ook internationale media. Na de training van Oranje kwamen de migranten het veld op, waarna er korte gesprekjes waren. De arbeidsmigranten maakten ook selfies en vroegen om handtekeningen. De ontmoeting werd afgesloten met kleine partijtjes, waarbij de Oranjespelers teams vormden met de migranten.

"Ik vond het fijn en heel positief om dit mee te maken", zei Frenkie de Jong. "Ik zag heel veel plezier bij de migranten en het deed ons ook goed. Al was het moeilijk om hun persoonlijke verhaal te horen of tot een dieper gesprek te komen."

De Jong had wel een wat langer onderonsje met een van de migranten, die afkomstig waren uit landen in Azië en Afrika. "Ik vroeg hem naar zijn situatie, maar hij zei steeds dat ik bij Liverpool moest tekenen. Hij probeerde me te overtuigen."

Slideshow: Oranje voetbalt met arbeidsmigranten

Ook Engeland, VS en Argentinië ontmoeten arbeidsmigranten

Nederland is een van de vier landen die in de aanloop naar het beladen WK in Qatar een ontmoeting heeft met arbeidsmigranten. De spelers van Argentinië, Engeland en de Verenigde Staten doen het ook.

De arbeiders zijn niet geselecteerd door de WK-organisatie of de FIFA, maar door Building and Wood Workers International (BWI), een onafhankelijke internationale vakbond. Amnesty International gaf al eerder aan blij te zijn dat Oranje dit doet.

"Eigenlijk is het de normaalste zaak van de wereld", zei Van Dijk. "Gewoon een praatje om deze mensen de aandacht te geven die ze verdienen. Het geeft mij persoonlijk ook energie. Het is mooi om te zien dat het de mensen goed deed."

De ontmoeting was voor Oranje ook het moment om nog even de aandacht te vestigen op de misstanden in Qatar in de aanloop naar het WK. Van Gaal gaf al eerder aan dat de focus na de ontmoeting op het presteren moet voor Oranje, dat maandag zijn eerste WK-wedstrijd speelt tegen Senegal. Het toernooi begint zondag om 17.00 uur met het duel tussen gastland Qatar en Ecuador.

De spelers van Oranje met de arbeidsmigranten. Foto: ANP

