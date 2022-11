In beeld Selfies en partijtje voetbal: Oranje ontmoet arbeidsmigranten in Qatar

Het Nederlands elftal had donderdag in aanloop naar het WK voetbal in Qatar een samenkomst met arbeidsmigranten. Bondscoach Louis van Gaal sprak vooraf over een "gekunstelde" ontmoeting, maar aan vrolijke gezichten was geen gebrek. Bekijk hier de beelden vanuit Doha.

In totaal brachten twintig arbeidsmigranten een bezoek aan de training van het Nederlands elftal in de Qatarese hoofdstad Doha. Foto: Reuters

Er is in aanloop naar het WK veel te doen over de arbeidsmigranten, van wie er velen zijn omgekomen bij de bouw van de stadions. Foto: Getty Images

Het ging er vriendelijk en vrolijk aan toe. Er werd veel gelachen en er was ruim gelegenheid voor selfies, andere foto's en gesprekken. Foto: Reuters

Virgil van Dijk was een van de populairste spelers. "We horen veel dingen over wat er gebeurd is en daarom was het belangrijk om deze mensen zelf te ontmoeten." Foto: Reuters

Louis van Gaal was vooraf kritisch over de "geregisseerde" ontmoeting, maar genoot zichtbaar van het moment. Foto: Reuters

Afsluitend werd er ook een partijtje gevoetbald met de bezoekers. Foto: Reuters

Het WK voetbal gaat zondag van start. Nederland komt een dag later in actie. Foto: AFP

