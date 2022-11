Ziyech scoort van eigen helft in laatste WK-test, Portugal wint zonder Ronaldo

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Hakim Ziyech heeft donderdag in het laatste oefenduel van Marokko voor het WK voetbal op prachtige wijze gescoord tegen Georgië. De speler van Chelsea schoot tijdens de 0-3-zege vanaf zijn eigen helft raak. Portugal won zonder sterspeler Cristiano Ronaldo ruim van Nigeria: 4-0.

Georgië leverde na bijna een half uur spelen op gemakkelijke wijze de bal in bij Ziyech, die geen seconde twijfelde. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax zag doelman Giorgi Mamardashvili ver voor zijn goal staan en schoot vanaf zijn eigen helft in het vijandelijke doel.

Marokko stond toen al met 0-1 voor dankzij een treffer van Youssef En-Nesyri. Sofiane Boufal zette met een benutte penalty de eindstand op het scorebord. Ziyech werd twintig minuten voor gewisseld, ogenschijnlijk met een lichte blessure. Voormalig Eredivisie-spelers Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat vielen na rust in.

Het is het laatste oefenduel van Marokko voor het WK. Het Afrikaanse land begint woensdag het WK tegen Kroatië. Daarna volgend de andere groepsduels met België (27 november) en Canada (1 december). Canada versloeg donderdag met Japan een andere WK-ganger in een oefeninterland in Dubai met 2-1.