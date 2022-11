Nederlands elftal traint opnieuw met complete selectie in Doha

Het Nederlands elftal is donderdag om 17.00 uur opnieuw met een complete selectie begonnen aan de training in de voorbereiding op het WK voetbal. Alle 26 spelers staan op het veld in Doha.

Om 9.30 uur werkte Oranje al de eerste training van de dag af, die niet open was voor de media. De tweede training is dat wel.

Memphis Depay, die door een bovenbeenblessure de afgelopen twee maanden niet in actie kwam voor FC Barcelona, traint ook weer gewoon mee. Bondscoach Louis van Gaal gaf vorige week al aan dat Memphis niet zal starten tegen Senegal en vervangen wordt door Vincent Janssen. Het is wel de bedoeling dat de spits zal invallen.

De komende drie dagen werkt Oranje steeds een training per dag af, waarna maandag om 17.00 uur in het Al Thumama Stadium de groepswedstrijd tegen Senegal wacht.

Bondscoach Louis van Gaal tijdens de training van donderdag. Foto: ANP

Oranje-spelers in gesprek met migranten

Na de training gaan de spelers van Oranje in gesprek met twintig arbeidsmigranten, die hebben meegewerkt aan de bouw van de WK-stadions in Qatar. Van Gaal vertelde vrijdag op zijn persconferentie in Zeist dat de Oranjespelers blij zijn dat ze het verhaal van de arbeiders persoonlijk kunnen horen.

Die migranten zijn geselecteerd door de Building and Wood Workers' International (BWI), een onafhankelijke internationale vakbond. De KNVB benadrukt dat de arbeiders niet naar voren zijn geschoven door de FIFA of Qatar.

De Canadese, Amerikaanse en Engelse selectie gaan ook in gesprek met arbeidsmigranten, maar dit gebeurt achter gesloten deuren. Bij Oranje is de media wel welkom.

