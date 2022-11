Voorzitter Infantino enige kandidaat bij komende verkiezing FIFA

Gianni Infantino kan zich opmaken voor een derde termijn als voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. De Zwitser is de enige kandidaat voor de verkiezingen van volgend jaar. Dat maakte de FIFA donderdag bekend, nadat de deadline voor de aanmelding was verstreken.

De stemming vindt op 16 maart plaats in de Rwandese hoofdstad Kigali. Ondanks de controverses rond het aanstaande WK in Qatar heeft de 52-jarige Zwitser al steun gekregen uit Zuid-Amerika, Azië en Oceanië.

De KNVB liet al weten de herverkiezing van Infantino te steunen, maar stelt daar wel voorwaarden aan. De bond wil onder meer dat criteria wat betreft mensenrechten beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien.

De Nederlandse bond stuurde woensdag samen met België, Engeland, Wales en Zweden een brief naar Infantino. Daarin laten de nationale bonden weten onder enkele voorwaarden achter diens herverkiezing op het FIFA-congres te staan. "De belangrijkste voorwaarde is dat FIFA de mensenrechtencriteria nog beter verankert in de toewijzing van toekomstige eindtoernooien", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB.

"Een andere voorwaarde is dat we graag een goede samenwerking zien tussen FIFA en UEFA, bijvoorbeeld voor de internationale speelkalender. We hebben via UEFA de bevestiging ontvangen dat hiervoor op belangrijke onderwerpen overeenstemming is bereikt voor de komende jaren."

Infantino is sinds 2016 voorzitter van de wereldvoetbalbond. Hij volgde toen Sepp Blatter op. Die was onder grote druk opgestapt vanwege een groot omkoopschandaal. Infantino werd in 2019 zonder tegenkandidaat herkozen.

