Bondscoach Portugal: 'Interview Ronaldo zorgt niet voor onrust binnen de ploeg'

Bondscoach Fernando Santos heeft woensdag benadrukt dat het geruchtmakende interview van Cristiano Ronaldo geen negatief effect heeft op de sfeer binnen de Portugese selectie. De 68-jarige coach vindt de ophef overdreven.

"Cristiano besloot een interview te geven, zoals vele anderen dat doen. Hij is een vrij man, toch? Het was een heel persoonlijk verhaal. We moeten zijn keuze respecteren", zei Santos op een persconferentie in Lissabon.

De 37-jarige Ronaldo liet zondag in het vernietigende televisie-interview met de Britse journalist Piers Morgan geen spaan heel van Manchester United. Ook manager Erik ten Hag moest het ontgelden. "Ik heb geen respect voor hem, omdat hij mij ook niet respecteert", zei de routinier van 'The Red Devils'.

Het leek er eerder deze week even op dat de uitspraken van Ronaldo ook voor onrust in het Portugese kamp hadden gezorgd. In een video is te zien dat Bruno Fernandes en Ronaldo, ploeggenoten bij Manchester United én Portugal, elkaar niet al te vriendelijk begroeten in de kleedkamer.

Middenvelder João Mário nuanceerde de beelden door aan te geven dat het ogenschijnlijk ongemakkelijke moment niks meer was dan een onderling grapje. "Bruno was te laat. Daarop vroeg Cristiano of hij met de boot was gekomen. Het was een grappig moment dat de buitenwereld verkeerd heeft geïnterpreteerd."

Ronaldo mist laatste oefenduel voor WK

Santos zei op zijn persconferentie dat hij geen spelers over het interview van Ronaldo heeft gehoord. "Het enige waar we over praten, is de voorbereiding op het WK in Qatar. Het interview heeft totaal geen invloed op de ploeg."

Ronaldo is nog niet fit genoeg om donderdag een oefenwedstrijd tegen Nigeria te spelen. De 191-voudig international kampt met maagproblemen en traint woensdag ook niet mee. De eerste groepswedstrijd lijkt niet in gevaar te komen.

Portugal zit op het WK in een poule met Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. De Europees kampioen van 2016 begint het mondiale eindtoernooi in Qatar op 24 november met een wedstrijd tegen Ghana.

