Messi en Di María schitteren in laatste oefenduel Argentinië voor WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Argentinië heeft woensdag in de laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal een overtuigende zege geboekt. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was mede dankzij goals van Lionel Messi en Ángel Di María veel te sterk voor de Verenigde Arabische Emiraten: 0-5.

Argentinië stond bij rust al met 0-4 voor in Abu Dhabi. Julián Álvarez opende de score door een pass van Messi te promoveren tot doelpunt. Di María was vervolgens twee keer trefzeker: met een hard schot via de binnenkant van de paal en met een sterke individuele actie.